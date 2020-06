Pierwsze w tym roku Grand Prix Stalowej Woli Amatorów

Na otwartych kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli przy ul. Skoczyńskiego i Wyszyńskiego rozgrywano w miniony weekend Grand Prix Stalowej Woli Amatorów oraz spóźniony turniej z okazji Dnia Dziecka.

W tym ostatnim zwycięzcami w poszczególnych kategoriach byli: Jakub Sycz (pomarańczowa), Oskar Sybicki (Czerwona), Olek Skoczylas (zielona).

W turnieje GPSWA Dzieci i Młodzieży zwyciężył Karol Krawczyk, który rozpoczął zawody od dwóch zwycięstw grupowych, nad Szymonem Kłosowskim 5:1 i Mikołajem Surowańcem 6:0. W finałowej fazie pokonał zwycięzców pozostałych dwóch grup: Filipa Oleksaka 4:1 i Aleksa Karapetyana 4:2. Miejsce drugie zapewnił sobie wygraną 4:0 z Oleksakiem, Alex Karapetyan. W turnieju wystąpiło 11 zawodników.

W sobotę rywalizowała także o punkty do klasyfikacji Grand Prix Stalowej Woli Amatorów ósemka kobiet. W grupie A miejsce pierwsze z kompletem trzech zwycięstw zajęła Agnieszka Szeliga. W pierwszej grze pokonała Anetę Furman 6:4, w drugiej Agatę Soję 6:4, a w trzecim spotkaniu Nataszę Opalińską 6:1. Awans do fazy finałowej zapewniła sobie także Agata Soja, która odniosła dwa zwycięstwa. W grupie B bezkonkurencyjna była Wiktoria Bryniak, która zanotowała trzy zwycięstwa, nad Wiktorią Suchy 6:0, Natalią Czerwińską 6:0 i Natalią Szczupak 6:1. Z miejsca drugiego weszła do grupy finałowej Wiktoria Suchy.

W półfinałach Bryniak pokonała Soję 6:0, a Suchy wygrała ze Szeligą, także 6:0. W spotkaniu o pierwsze miejsce Bryniak po raz drugi tego dnia znalazła sposób na zwycięstwo nad Suchy, ale tym razem jej rywalce udało się „urwać” dw gemy (6:2).

Najwięcej czasu na wyłonienie zwycięzcy mieli panowie. Wystartowało 17 zawodników. Nieobecność rozstawionego z numerem 1, Tomasza Wdowiaka, w pełni wykorzystała turniejowa „dwójka” – Mateusz Maciej. W pierwszej rundzie miał wolny los, w drugiej wyeliminował swojego brata Damiana Macieja 6:4, 6;4, w ćwierćfinale Pawła Konopelskiego 6:2, 6:4, półfinał wygrał walkowerem z Artemem Takmadżanem, a w finale pokonał Daniela Dybkę 6:4, 6:4. Wcześniej zdobywca drugiego miejsca wygrał z Alfredem Micałem 6:0, 6:1, w ćwierćfinale z Jackiem Kadisem 7:5, 6:2, a w półfinale, po najbardziej zaciętym niedzielnym spotkaniu, pokonał Tomasza Zontka 6:4, 3:6, 10:7.

