Pielgrzymka do Sanktuarium na Żoliborzu

W ramach Roku Patrona NSZZ „Solidarność”, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, związkowcy z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” pielgrzymowali 18 maja do Sanktuarium na Żoliborzu. Wraz ze związkowcami do Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki pielgrzymowali ksiądz doktor Krzysztof Kida, duszpasterz ludzi pracy Stalowej Woli, i ksiądz Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemieślników.

W pielgrzymce do Sanktuarium księdza Jerzego uczestniczyli związkowcy z Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”: ATI Zakład Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola, Miejski Zakład Komunalny Stalowa Wola, Siarkopol Tarnobrzeg, Cementownia Ożarów, Federal Mogul Gorzyce, Pilkington Sandomierz, PKO BP Stalowa Wola, Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania, regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna Tarnobrzeg, Szpital Powiatowy Nisko, PGE Stalowa Wola.

Duszpasterze środowisk pracowniczych i związkowcy uczestniczyli w Eucharystii w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. Wspólnie z pocztem sztandarowym Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” modlili się przed grobem Patrona „Solidarności”, a potem zwiedzili Muzeum księdza Jerzego. Dalsza trasa pielgrzymki to wspólne modlitwa w Świątyni Opatrzności Bożej.

Pielgrzymka związkowców z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” była przygotowaniem do uroczystego wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do Bazylik Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej w dniu 16 czerwca. Przedstawiciele związkowców Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” wyjadą wcześniej do Białegostoku, aby uroczyście odebrać relikwiarz z relikwiami krwi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.