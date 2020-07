Pielgrzymi wyjdą na trasę tylko na jeden dzień

XXXVII Piesza Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę wyjdzie na szlak. I to jest najważniejsza informacja dla wszystkich tych, którzy w tym naznaczonym epidemią koronawirusa roku chcieli udać się ze swoimi troskami i podziękowaniami do Czarnej Madonny. Organizatorzy pielgrzymki nie kryją jednak, że będzie ona wyglądała inaczej niż zwykle.

– Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę odbywa się zawsze w dniach od 4 do 12 sierpnia. W tym roku, ze względu na obostrzenia, nie możemy zorganizować jej w tradycyjnej formie. Chcemy natomiast, aby każda z grup przeszła chociaż jeden dzień. Uniknęlibyśmy w ten sposób noclegów i jedzenia posiłków u gospodarzy, które ze względu na epidemię są najtrudniejszym wyzwaniem logistycznym – mówi ks. Dominik Bucki, dyrektor Stalowowolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. – Pielgrzymi będą musieli liczyć się także z dodatkowymi obostrzeniami. Będą ich obowiązywać maseczki, dystans, wymagane będą także deklaracje, że są zdrowi i nie mieli kontaktu z osobami chorymi na koronawirusa. Sanepid nakłada na organizatora pielgrzymki także obowiązek sprawdzenia temperatury uczestników przed wyruszeniem w drogę.

Pielgrzymi mają chęć wyruszyć na trasę nawet w reżimie sanitarnym, wielu z nich chętnie przeszłoby całą trasę, śpiąc w namiotach i samodzielnie się żywiąc. Organizacja pielgrzymki, w której udział bierze kilkaset osób to jednak wielka odpowiedzialność i ogromna machina logistyczna i nie jest możliwym zadbanie o podstawowe potrzeby pątników bez zorganizowanych noclegów, posiłków, czy obsługi sanitarnej. Pielgrzymka sztafetowa to jedyna opcja możliwa do zorganizowania w tym roku.

– Każda z grup będzie musiała udać się autokarem na miejsce początku kolejnego etapu i po przejściu jednodniowej trasy, powrócić autokarem do domu – wyjaśnia ks. Dominik Bucki. – Ostatnia z grup będzie mogła cieszyć się wejściem na Jasną Górę, ale wszyscy uczestnicy pielgrzymki będą mogli tego dnia dojechać do Częstochowy na mszę św. we własnym zakresie. Mszy św. będzie przewodniczył ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz. Wszyscy chcielibyśmy, aby ta pielgrzymka wyglądała tak jak zawsze, ale bezpieczeństwo pielgrzymów i gospodarzy, którzy od lat nas goszczą jest najważniejsze. Dobra wiadomość jest taka, że jednodniowa trasa zaliczona jest jak cała pielgrzymka. To ważne szczególnie dla tych, którzy pokonują pieszo trasę na Jasną Górę od lat i nie chcą opuścić kolejnej pielgrzymki. Jeśli chodzi o liczebność grup, to wszystko będzie zależało od tego, ilu będzie chętnych i jak w kwestii dojazdu zorganizują się pielgrzymi.

(mar)