Pielęgniarki z Niska będą walczyć o lepszą płacę

Po pielęgniarkach ze szpitali w Stalowej Woli i Tarnobrzegu, o swoje upomniały się też pielęgniarki i położne ze Szpitala Powiatowego w Nisku. Żądają od pracodawcy podniesienia pensji o 600 złotych. Kwota ta, według oczekiwań białego personelu, ma być rozłożona na trzy lata. Dyrekcja szpitala mówi „nie” i przedkłada swoją propozycję podwyżki.

Pismo mówiące o konieczności podwyższenia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, pracujących na co dzień w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku, do jego dyrekcji skierował działający w lecznicy Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Dokument trafił na biurko dyrektora 18 lipca. Zarówno pielęgniarki i położne zrzeszone w związku, jak i pełniący obowiązki dyrektora szpitala Roman Ryznar, podjęli próbę rozmów i negocjacji. Niestety, dla strony związkowej zakończyły się one niepowodzeniem…

