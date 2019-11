Piękno powiatu na obrazach

[Zdjęcia] 18 artystów z całej Polski wzięło udział w trzecim plenerze malarskim zatytułowanym „Pędzlem o Powiecie Stalowowolskim”. Efektem finalnym pleneru jest wystawa, którą od 24 listopada możemy oglądać w Galerii Tło Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Tegoroczny plener malarski zorganizowany przez powiat stalowowolski, odbył się we wrześniu na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Caritas” w Bojanowie.

Uczestnikami tegorocznego pleneru byli: Danuta Gaweł z Krzeszowa, Bożena Wójtowicz-Ślęzak z Tarnobrzega, Grażyna Grabowska i Sylwia Lis – Persona z Lublina, Marianna Grabowska z Koła w Wielkopolsce, Kazimierz Hamada i Anna Lewińska z Krakowa, Małgorzata Kapłan i Anna Kossakowska z Warszawy, Jacek Kośmiński z Kazimierza Dolnego, Romana Medyńska i Barbara Zinsterstein – Kochan z Rzeszowa, Maria Mostek z Rudnej Wielkiej k. Rzeszowa, a także artyści ze Stalowej Woli: Krzysztof Czerwiak, Ryszard Kochan, Jadwiga Kukuła, Agata Magdziak, Stanisław Świeca.

Powyżsi artyści mają na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Uczestniczą w wielu plenerach powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

– Plener organizujemy po to, żeby nasz piękny powiat, nasze okolice zostały uwiecznione. Artysta widzi nieco inaczej, niż każdy z nas. Z czegoś, co nam wydaje się mało istotne, potrafią wykrzesać piękną wizytówkę powiatu. Uchwycić coś, co jednoznacznie jest identyfikowane z powiatem stalowowolskim – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Wystawa będzie czynna do 6 stycznia 2020 roku.