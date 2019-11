Piękna uroczystość w pięknej świątyni

[ZDJĘCIA] – Dzisiaj Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa jest potrzebą, żeby odbudować ład moralny, by odbudować ład moralny w narodzie i w każdym społeczeństwie, w każdym stanie i zawodzie. Żeby Polska zmieniła się na lepsze, potrzebne jest nawrócenie serc. Dlatego potrzeba modlitwy za Polskę, za prawdę w ojczyźnie, za parlament polski. Potrzeba modlitwy za nasze władze lokalne, za pana prezydenta, za wszystkich, którzy wzięli odpowiedzialność za dobro tej wspólnoty, jaką jest Stalowa Wola – mówił 19 listopada w kościele pw. Źródło Miłosierdzia Bożego emerytowany biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej ks. Edward Frankowski na uroczystej mszy św. z okazji 20-lecia zawierzenia Stalowej Woli Chrystusowi Królowi oraz 10. rocznicy Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa Króla królów i Pana panów.

Kazanie wygłosił redemptorysta, ojciec Andrzej Zając, który głosił tu wcześniej rekolekcje, przygotowujące parafian do tej rocznicowej uroczystości.

– Pragniemy uznać najwyższą władzę Chrystusa. Chcemy to serdecznie wyrazić przez umieszczenie wizerunku Chrystusa Króla w najbardziej dostojnym miejscu naszego domu, szkoły, urzędu miejscu pracy. Stawiamy Ciebie, Jezu, na pierwszym miejscu w naszym życiu, a także pytamy się: czy takie miejsce miałeś, Jezu, w naszym życiu. Bo przecież 20 lat temu, 10 lat temu zobowiązywaliśmy się publicznie to miejsce Ci dać. Niech ta refleksja umacnia naszą wiarę i dodaje nam sił, byśmy na nowo mogli oddać się w Twoje panowanie – mówił ojciec Zając.

Po homilii, delegacje 22 stanów, zawodów, wspólnot, środowisk i stowarzyszeń, odnowiły akt zawierzenia Stalowej Woli Chrystusowi Królowi oraz Intronizacji Jego Najświętszego Serca. – Chcemy uroczyście odnowić wezwanie, że ty, Panie Jezu Chryste, jesteś naszym Królem, we wszystkich wymiarach naszego życia – powiedział ks. Wacław Gieniec.

W imieniu władz Stalowej Woli, akt odczytał prezydent Lucjusz Nadbereżny. Przedstawiciel każdej delegacji składał go na ręce biskupa Frankowskiego, który wszystkim osobom z delegacji wręczał obraz Chrystusa Króla. Następnie, delegacje składały jeszcze róże pod obrazem Chrystusa Króla i podpisywały akt intronizacji w specjalnej księdze.

A na zakończeniu uroczystości ks. Wacław Gieniec powiedział: –Niech to piękne spotkanie wypełni nasze serca miłością i radością, potężna siłą, że warto powierzać sobie Chrystusa za Króla.

– W pięknej świątyni – piękna uroczystość. A teraz pięknie trzeba nam myśleć, pięknie mówić i pięknie żyć. To daj Boże, bo piękno jest kształtem miłości – odpowiedział mu biskup Edward Frankowski. Po mszy św. jej uczestnicy przeszli w procesji pod figurę Chrystusa Króla, gdzie po krótkich modłach biskup Frankowski raz jeszcze udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.