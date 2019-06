Piątka na szóstkę! Kolejny sukces Mastersów Motyla

22 medale wywalczyli w Letnich Mistrzostwach Polski Mastersów w Gliwicach, pływacy Motyla MOSiR Stalowa Wola. Sześć razy stawał na najwyższym stopniu podium Arkadiusz Berwecki. W punktacji medalowej Motyl zajął ósme miejsce.

Pływalnia „Olimpijczyk” w Gliwicach już po raz piąty była areną pływackich letnich mistrzostw Polski mastersów. Do rywalizacji przystąpili zawodnicy 73 klubów. Stalowowolski Motyl wysłał do boju tylko pięcioro pływaków: Marię Petecką, Roberta Lorkowskiego, Arkadiusza Berweckiego, Krzysztofa Pawłowskiego i Marcina Musialika.

– Mistrzostwa odbywały się w bardzo nietypowym terminie i stąd absencja kilku naszych zawodników – mówi Robert Lorkowski. – Nigdy wcześniej zawody tej rangi nie odbywały się na przełomie maja i czerwca. Jestem przekonany, że nasz dorobek medalowy byłby większy, gdybyśmy mogli w Gliwicach pojawić się większą ekipę.

łącznie nasza reprezentacja, mimo że pojechała w mocno okrojonym składzie, zdobyła 22 medale, w tym 12 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych. Siedem medali przywieźli do domu: Maria Petecka (4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy) i Arkadiusz Berwecki (6 złotych i 1 srebrny). Czterokrotnie wskakiwał na podium Robert Lorkowski (2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy), a dwa razy Marcin Musialik (1 srebrny i 1 brązowy) oraz Krzysztof Pawłowski (2 brązowe). Dwa ostatni, praktycznie co start, poprawiali rekordy życiowe. Pawłowski wrócił z pięcioma, a Musialik sześcioma nowymi „życiówkami”.

W gronie najlepszych dziesięciu zawodników mistrzostw znalazł się Arkadiusz Berwecki, który po ostatnich mistrzostwach miał prawo prezentować nieco niższy poziom startowy, ale potraktował te mistrzostwa bardzo poważnie, i tradycyjnie już można powiedzieć, zaprezentował formę godną mistrza. W swoich koronnych konkurencjach nie zastosował dla rywali żadnej taryfy ulgowej. Wygrywał, jak chciał!

Jedynie na 200 m stylem grzbietowym musiał zadowolić się miejscem drugim. Przed startem na 200 m stylem zmiennym, postanowił sprawdzić się w konkurencji, zarezerwowanej w przypadku Motyla, dla Roberta Barana, którego nie było w Gliwicach, i zdobył „tylko” medal srebrny…

Wielkie gratulację zbierał po wyścigu na 200 m stylem motylkowym Robert Lorkowski. Założyciel masterskiej sekcji Motyla, zdobywając w pięknym stylu mistrzostwo udowodnił, że warto pracować i dążyć do poprawienia tego, co już się osiągnęło, a co wydawało się być nie do zdobycia.

Najwięcej medali (65; 37 złotych, 19 srebrnych i 9 brązowych) wywalczyli w Gliwicach pływacy Mastersa Zgierz. Drugie miejsce w klasyfikacji medalowej zajął Weteran Zabrze – 51 (35-7-9), a trzecie Warsaw Masters Team – 67 (29-22-16).

Wyniki zawodników Motyla MOSiR Stalowa Wola

Maria Petecka (kat. 50-54)

Złote medale: 100 m klasycznym – 1:46,51, 100 m motylkowym – 1:39,50, 200 m stylem – 3:45,14, 200 m zmiennym – 3:18,35, srebrne: 50 m motylkowym – 43,02, 50 m klasycznym – 48,75, brązowy: 50 m dowolnym – 36,33.

Arkadiusz Berwecki (kat. 45-49)

Złote medale: 50 m dowolnym – 26,86, 50 m motylkowym – 28,43, 100 m dowolnym – 58,27, 100 m motylkowym – 1:01,83, 200 m dowolnym – 2:07,44, 200 m zmiennym – 2:24,36, srebrny: 200 m grzbietowym – 2:33,63.

Robert Lorkowski (kat. 55-59)

Złote medale: 200 m motylkowym – 3:18,79, 400 m zmiennym – 6:33,54, srebrny: 200 m grzbietowym – 3:03,42, brązowy: 200 m zmiennym – 2:57,10, 5. miejsce: 200 m dowolnym – 2:39,34.

Marcin Musialik (kat. 25-29)

Srebrny medal: 1500 m dowolnym – 19:06,80, brązowy: 400 m zmiennym – 5:24,29, 4. miejsca: 200 m motylkowym – 2:39,50, 200 m grzbietowym – 2:31,46, 5. miejsce: 400 m dowolnym – 4:45,95, 6. miejsce: 200 m dowolnym – 2:12,81.

Krzysztof Pawłowski (kat. 40-44)

Brązowe medale: 200 m grzbietowym – 2:43,55, 800 m dowolnym – 11:43,35, 4. miejsca: 50 m klasycznym – 36,30, 100 m grzbietowym – 1:15,78, 5. miejsca: 50 m grzbietowym – 34,29, 100 m klasycznym – 1:25,28, 6. miejsce: 200 m klasycznym – 3:06,52.