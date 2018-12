Pedagodzy Uniwersytetu Rzeszowskiego na wystawie w Stalowej Woli

„Znaki 2” – to tytuł wystawy, której otwarcie odbyło się 2 grudnia w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Ekspozycja prezentuje prace artystów-pedagogów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Niedzielny wernisaż otworzył dyrektor SDK Józef Sroka oraz prodziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Marek Olszyński.

– Ta wystawa jest dla nas szczególna, ponieważ jest to nie tylko pokaz dorobku naszej kadry dydaktycznej, naszych kolegów, koleżanek, którzy w tej chwili są już na emeryturze, ale jest to również pewnego rodzaju pożegnanie z naszym wydziałem. Reforma edukacji od września zamyka te struktury, które mają kilkaset lat tradycji. My zmienimy nie tylko nazwę, ale też program. Do końca nie wiemy jak będziemy po tych zmianach funkcjonować, ale mamy nadzieję, że dobrze. Dlatego ta wystawa ukazuje to, co jest dla nas najważniejsze, czyli dorobek pedagogów – mówi Marek Olszyński.

Na ekspozycji znalazło się ponad 40 prac wykładowców i absolwentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzieła są zróżnicowane, zaczynając od tych wykonanych nowoczesnymi technikami komputerowymi, po klasyczne techniki malarskie i graficzne.