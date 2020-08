Patryk Stosz i Voster ATS triumfują w Bułgarii

Znakomicie spisują się w pierwszych tegorocznych zagranicznych startach kolarze Vostera ATS Team. Piotr Brożyna był najwyżej sklasyfikowanym polskim kolarzem w wyścigu w Rumunii, Paweł Franczak stanął na podium w Słowenii, a Patryk Stosz został zwycięzcą wyścigu Dookoła Bułgarii. Voster ATS triumfował także w tym wyścigu w generalnej klasyfikacji drużynowej. W czwartek, 6 sierpnia nasi kolarze rozpoczną walką w czteroetapowym Czech Cycling Tour.

Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej oraz drużynowej, jeden wygrany etap i dwa drugie miejsca – to bilans ekipy Voster ATS z ostatniego wyścigu, w jakim uczestniczyli w Wyścigu Dookoła Bułgarii (UCI 2.2). Kolarze do pokonania mieli cztery etapy z Sofii do Burgas.

Pierwszy etap z Sofii do Pazardzhika (128 km) zakończył się zwycięstwem Alana Banaszka z Mazowsze Serce Polski, a drugi był Patryk Stosz z Vostera. Na drugim etapie (131 km) nasz kolarz był najszybszy. Dobrze pojechali tego dnia także jego koledzy. Stachowiak był szósty, Brożyna dziesiąty, a Cieślak jedenasty. Stosz stanął również na podium trzeciego etapu (Plovdiv – Sliven, 151 km). Zajął drugie miejsce za Francuzem Pierrem Barbier (Nippo Delko One Provence). Ostatni etap należał do klanu Banaszków i zespołu Mazowsze Serce Polski. Pierwszy był Norbert Banaszek, drugi jego kuzyn Alan Banaszek, a czwarty Tobiasz Pawlak. Najwyżej z ekipy Vostera byli na tym etapie: Patryk Stosz (9), Paweł Cieślik (16).

Generalną klasyfikację wygrał Patryk Stosz (11:47,34). Drugie miejsce zajął Włoch Alessandro Baroni (Gallina Colosio Eurofeed, 6 sek. straty), a trzeci Hiszpan Miguel Ángel Ballestros (Equipo Amateur Caja Rural – Serguros RGA, 8 sek. straty).

Miejsca pozostałych kolarzy Vostera: 9. Adam Stachowiak (strata 0:12), 10. Paweł Cieślik (0:16), 11. Piotr Brożyna (0:16), 23. Mateusz Grabis (2:32), 69. Wojciech Sykała (24:39)

Drużynowa klasyfikacja: 1. Voster ATS Team, 2. Equipo Amateur Caja Rural – Serguros RGA (Hiszpania), 3. Holdsworth Zappi Team (Wielka Brytania). Sklasyfikowano 19 ekip.

– To moje pierwsze zwycięstwo w wyścigu etapowym i jestem z tego bardzo dumny. Co więcej, to pierwszy sukces wpisany ode mnie na konto ekipy Voster ATS (…) Decydującym dla klasyfikacji generalnej był drugi etap. W ten dzień cała moja drużyna wykonała niesamowitą pracę, dyktując tempo na pierwszym podjeździe, który okazał się kluczowy dla tego etapu, jak i całego wyścigu. Rozbiliśmy peleton i walczyliśmy do końca o dojechanie do mety. Moim zadaniem było wykończyć pracę chłopaków. Byłem ogromnie zmotywowany i wierzyłem, że zwyciężę. Tak też się stało. Dzień później założyłem koszulkę lidera dzięki drugiej lokacie na etapie, a ostatniego dnia wszyscy byliśmy skupieni na obronie prowadzenia – powiedział zwycięzca wyścigi Patryk Stosz.