Parada na zakończenie sezonu (ZDJĘCIA)

Około 350 motocykli przejechało ulicami Rudnika nad Sanem i okolic. W ten sposób miłośnicy stalowych rumaków zakończyli sezon motocyklowy. A po paradzie odbyła się biesiada pod gołym niebem.

Rudniccy motocykliści organizują huczne zakończenia sezonu od kilku lat. Początkowo były to kameralne imprezy, z czasem urosły do rangi największych tego typu imprez w naszym regionie. Z tej okazji do Rudnika nad Sanem przyjeżdżają motocykliści z wielu podkarpackich miast.

Parada wyruszyła spod pomnika Ferdynanda Hompescha. Następnie stalowa kawalkada przemierzyła okoliczne miejscowości. Impreza zakończyła się „Pod Dębem” w Chałupkach, gdzie odbyła się biesiada z koncertem grupy F16.

