Pamiętamy o ofiarach Holokaustu

[Zdjęcia] Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu zorganizowane zostały po raz dwunasty. To ogromny projekt skierowany do dzieci, młodzieży, nauczycieli, ludzi ze świata kultury i nauki oraz całego środowiska lokalnego. Jego celem jest przypominanie historii Żydów podkarpackich – ich życia, kultury, wkładu w rozwój regionu, a w końcu tragicznych losów z czasów II wojny światowej.

Rokrocznie do organizacji obchodów włącza się dziesiątki instytucji: bibliotek, muzeów, szkół, uczelni, gmin oraz stowarzyszeń, fundacji. Stalowa Wola jest wśród 36 miejscowości z Podkarpacia organizujących z tej okazji specjalne wydarzenia.

– Holokaust to wyjątkowy mord w dziejach ludzkości przeprowadzony systematycznie, na chłodno. Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu to doskonała okazja do edukacji młodego pokolenia, do kształtowania postaw szacunku dla drugiego człowieka – mówiła podczas stalowowolskich obchodów Renata Knap zastępca prezydenta Stalowej Woli.

W naszym mieście uroczystości rozpoczęły się od wycieczki po Rozwadowie, w którym przed wojną żyło i pracowało wielu Żydów. Wycieczka, w której udział wzięła młodzież szkolna, poprzedzona była prezentacją multimedialną, oraz zajęciami w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Następnie pod pomnikiem poświęconym pomordowanym w czasie II wojny światowej rozwadowskim Żydom, kwiaty złożyły władze samorządowe Stalowej Woli.

Ostatnim punktem obchodów były prelekcje w Miejskiej Bibliotece Publicznej. O „Alfredzie Markowskiej – Bohaterce trzech narodów” mówił Roman Niwierski z Urzędu Miasta Stalowej Woli. Z kolei o tym jak Holokaust opisywany jest w literaturze, przedstawił Mirosław Ofiara z MBP.

O oprawę muzyczną obchodów zadbała Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli, a wartę przy pomnikach wystawiła 54. Stalowowolska Drużyna Harcerska ZHP im. Bronisława Kochana.