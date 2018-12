Pamięć o bohaterach zawsze żywa

[Zdjęcia] 75 lat temu w lasku pod Elektrownią w Stalowej Woli Niemcy rozstrzelali 10 członków konspiracyjnego Korpusu Zachodniego. By pamięć o bohaterach nie zgasła, 12 grudnia, mieszkańcy miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem na miejscu egzekucji.

7 grudnia 1943 r. oddział KZ wraz z oddziałem żołnierzy z rozwadowskiego Kedywu wspólnie wyruszyli w przyszowskie lasy w celu odkopania na terenie niemieckiego poligonu broni, zakopanej tam we wrześniu 1939 roku. Przez niesprzyjającą, zimową pogodę, Niemcy po świeżych śladach trafili do baraku przy dzisiejszej ul. Ofiar Katynia, w którym ukryto odkopaną na akcji broń. Było to również miejsce zamieszkania członka KZ Antoniego Ochędzana. W jego domu gestapo aresztowało również członka KZ Franciszka Katę. Wkrótce potem zaczęły się aresztowania w Zakładach Południowych w Stalowej Woli, gdzie pracowali konspiranci KZ. Egzekucji dokonano w dzień, poświęcenia kościoła św. Floriana.

W środowych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele: Fundacji KEDYW, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola, harcerze 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerska ZHP im. Bronisława Kochana ze Stalowej Woli oraz przedstawiciele Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli-Rozwadowie.

