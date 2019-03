OZE na leżajskich budynkach

Dobiega już końca realizacja pierwszego etapu programu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk. Program polega na montażu na nieruchomościach mieszkańców Leżajska kolektorów słonecznych.

– Do dnia dzisiejszego zamontowano już ponad 140 spośród 155 zestawów, które zostaną wykonane w Leżajsku zgodnie z umową do maja bieżącego roku (99 zestawów dwupłytowych o mocy 3,5 kW każdy, 50 zestawów trzypłytowych o mocy 5,3 kW każdy, 6 zestawów czteropłytowych o mocy 7,1 kW każdy). Prawie wszystkie z nich będą zainstalowane do końca marca, jedynie kilkanaście zostanie zamontowanych w kwietniu z uwagi na konieczność pomalowania powierzchni dachu przez właścicieli nieruchomości, uzyskania uzgodnień konserwatorskich czy pozwolenia na budowę – mówi burmistrz Leżajska, Ireneusz Stefański.

Przypominamy, że projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Grodzisko Dolne, wartość zadania przekracza 13 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej sięga prawie 10 mln zł. W ramach projektu mieszkańcy poniosą jedynie około 24 % wartości instalacji.

W najbliższym czasie Urząd Miasta w Leżajsku ma zamieścić informacje o montażu pozostałych rodzajów źródeł energii realizowanych w ramach projektu (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę).