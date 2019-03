Otwarcie wystawy „Wikingowie w Polsce?”

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza na wernisaż wystawy „Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich”. Wydarzenie odbędzie się 1 marca o godzinie 18.

Ekspozycja przygotowana we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Ośrodkiem Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN w Szczecinie, opowiada nie o samych wikingach, ale także o mieszkańcach takich krajów jak Dania, Norwegia oraz Szwecja, z których owi budzący trwogę wojownicy się wywodzili. Opowiada o przybyszach docierających przed wiekami na ziemie dzisiejszej Polski bezpośrednio z Półwyspu Skandynawskiego. Prócz samych „niemych” artefaktów wystawa stara się przedstawić odpowiedzi na niektóre istotne pytania dotyczące skali i charakteru obecności Skandynawów na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza.

Na ekspozycji znajduje się około 100 oryginalnych zabytków związanych z kulturą wczesnośredniowiecznej Skandynawii, w tym miecze, topory, groty włóczni, ale też ozdoby i przedmioty codziennego użytku. Jest to duża część zbioru przedmiotów, uznawanych za skandynawskie lub bardzo wyraźnie na nich wzorowanych, które znajdują się w polskich muzeach i placówkach naukowych. Ekspozycja opowiada także o tym, co działo się na terenach dzisiejszej Polski w okresie od IX do XII w., a więc w okresie kształtowania się polskiego państwa. Będzie to też próba znalezienia związków wikingów z polskimi władcami tamtej epoki.