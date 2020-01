Otwarcie hali ARP w Stalowej Woli z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy

[Zdjęcia] Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości otwarcia nowej hali produkcyjno-magazynowej – inwestycji zrealizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. A w Stalowej Woli. Ponadto, odwiedził wystawę „Od COP do Gospodarki 4.0”, której towarzyszyła prezentacja Wystawców PWG.

– Dzisiaj potrzebny nam jest kolejny skok, skok w nową erę gospodarczą – w erę gospodarki 4.0, gospodarki nowoczesnej, gospodarki, która będzie kolejną erą rozwoju przemysłowego świata, ale w którym to rozwoju przemysłowym świata my chcemy wziąć odważny udział. Chcemy być w awangardzie tego rozwoju – zaznaczył prezydent.

– To jest czas nowych wyzwań, w których − tak jak powiedziałem − chcemy wziąć bardzo aktywny udział. To bardzo dobrze widać dzisiaj, właśnie w Stalowej Woli i na Podkarpaciu: jak wielkiego skoku to miasto, ta ziemia, ten region naszego kraju dokonuje na przestrzeni ostatnich lat, jak bardzo wiele nowoczesnych i innowacyjnych przedsiębiorstw się tutaj pojawiło, jak wiele nowoczesnej myśli technicznej powstaje − śmiało można powiedzieć − nawet każdego dnia – dodał prezydent.

Obiekt przy ulicy Kasprzyckiego ma powierzchnię ponad 11,5 tys. m kw, zaplecze socjalno-biurowe i 160 miejsc parkingowych. Wykonawcą inwestycji wartej ponad 24 mln zł była firma Mirbud S.A.

W wybudowanym obiekcie blisko 10 tys. m kw. przeznaczonych zostało na trzy niezależne strefy produkcyjne, o powierzchniach 5 tys. m kw., 3 tys. m kw. i 2 tys. m kw. Na biura i pomieszczenia socjalne przypada przestrzeń 1,6 tys. m kw. Oprócz budynku przy ulicy Kasprzyckiego na 3,4 ha działce powstał parking ze 160 miejscami postojowymi.