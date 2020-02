OTK Skrzatek dla Oliwki

Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola zwyciężyła w rozgrywanym w stalowowolskiej hali trzydniowym Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjny Skrzatów (do lat 12). Na ćwierćfinałach zakończyła udział Natalia Dobiecka (MKT) i Dawid Kiełb (Efektowni.pl).

W turnieju dziewcząt w eliminacjach wystąpiło trzy zawodniczki MKT. Dwie, Oliwia Sybicka i Natalia Dobiecka trafiły do grupy B. Wygrała ją Oliwia, która w pierwszej grze pokonała Marlenę Domaradzką z TUKS Kozicy 6:0, 6:0, Roksane Kapuścińską z Tyczyna 6:0, 6:0 i swoją koleżankę klubową, Natalię Dobiecką 6:1, 6:0, i z pierwszego miejsca awansował do fazy głównej turnieju. Zapewniła sobie też w niej udział Natalia, pokonując Domaradzką 4:6, 6:1, 10:7 i Kapuścińską 6:0, 6:0.

W grupie D rywalizowała Zuzanna Iskra. W starciu z bardziej doświadczonymi i ogranymi zawodniczkami, nie mogła wiele zdziałać. Przegrała z Zuzanną Lesman z Krościanki Wrocanka 0:6, 0:6, z Emilią Woźniak (PKT Pabianice) 4:6, 0:6 i z Emilią Lu Knapik (SK Kryspinów) 2:6, 3:6.

W ćwierćfinałach Natalia Dobiecka przegrała z Małgorzatą Bajorek (Winner Kraków) 2:6, 1:6, a Oliwia Sybicka szybko rozprawiła się z Emilią Woźniak, wygrywając 6:1, 6:1. W półfinale tenisistka MKT trafiła na pochodzącą z Kolbuszowej Hannę Kołak. To był świetny pojedynek, zakończony happy endem dla Oliwki, która wygrała 2:6, 6:3, 10:8. Również finałowy pojedynek składał się z trzech setów i także on dostarczył mnóstwo emocji. Znów zwycięsko z niego wyszła zawodniczka trenera Włodzimierza Pikulskiego – 3:6, 6:2, 10:4.

W rywalizacji chłopców Stalową Wolę reprezentowała trójka zawodników MKT: Filip Oleksak, Alexander Karapetyan, Mikołaj Surowaniec oraz dawid Kiełb z KS Efektowni.pl

Najdalej zaszedł Kiełb, który w eliminacjach nie dał swoim rywalom żadnych szans. W grupie D pokonał Aleksieja Petshynskiego z Go Run Tennis Lublin 7:5, 4:6, 10:8, Mateusza Nowaka z Matchpoint Żyrardów 6:1, 6:0 i Mikołaja Surowańca 6:0, 6:0. W dwóch innych swoich meczach Surowaniec przegrał z Petushynskim 0:6, 0:6 i Nowakiem 1:6, 4:6.

W ćwierćfinale Dawid trafił na Igora Dziedzinę z Wrocławia i przegrał po wyrównanej grze 5:7, 2:6. W finale Maksymilian Kwiatkowski z De Ski Warszawa pokonał Patryka Kowala (Błonia Kraków) 2:6, 6:3, 10:8.

