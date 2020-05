Oszukiwali podczas ważenia produktów

21-letni mężczyzna wspólnie ze swoją znajomą odpowiedzą za oszustwo. W jednym ze sklepów w Tarnobrzegu, mężczyzna podtrzymywał wagę od dołu, powodując zaniżanie ciężaru ważonych produktów. W tym czasie kobieta pilnowała, by nikt go nie nakrył. Oszustwo wypatrzyło czujne oko sklepowego monitoringu. Sprawcy zostali zatrzymani. Grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 14 maja, tarnobrzescy policjanci zostali poinformowani przez pracownika ochrony jednego z marketów spożywczych, o ujęciu klienta, który oszukiwał podczas robienia zakupów. Okazało się, że mężczyzna będąc na dziale samoobsługowym zważył produkty, następnie naklejał metki z cenami, które po ponownym zważeniu wykazywały wyższą wagę i cenę.

Funkcjonariusze, którzy zajęli się wyjaśnianiem sprawy, ustalili, że 21-letni mieszkaniec Tarnobrzega podtrzymywał od dołu wagę sklepową, powodując zaniżanie ciężaru ważonych produktów, a następnie naklejał metkę z zaniżoną ceną na towarze. W tym czasie jego znajoma, 20-letnia mieszkanka Gorzyc pilnowała by nikt go nie nakrył podczas robienia nieuczciwych zakupów. Policjanci zatrzymali oszustów.

Mundurowi przedstawili im zarzuty popełnienia przestępstwa, do których się przyznali. Ustalono, że proceder ten trwał od kilku tygodni, a straty wyniosły 40 zł. przy ważeniu owoców, warzyw i słodyczy.

Nieuczciwi klienci za popełnione przestępstwo będą odpowiadać przed sądem.

Pamiętajmy, że nie tylko oszukiwanie podczas ważenia produktów grozi poważnymi konsekwencjami. Taką samą odpowiedzialność karną możne ponieść osoba, która zmienia naklejkę – metkę, z ceną droższych towarów na tańsze lub dołoży towar do wcześniej zważonego produktu z wydrukowaną już ceną.

Oszustwo jest przestępstwem o którym mówi art. 286 kodeksu karnego. Należy pamiętać, że dla popełnienia tego przestępstwa nie jest istotna wysokość szkody majątkowej.

Info: KMP Tarnobrzeg