Ostatnie pożegnanie „stalowego człowieka”

– Miałeś swoje pasje i je realizowałeś, czując jednocześnie respekt przed nieznanym. Do serca wziąłeś sobie także słowa papieża Franciszka, który zachęcał młodych do działania, by chciało im się chcieć – mówił 5 sierpnia podczas mszy świętej kapelan garnizonu Nisko, ppłk ks. Szczepan Madoń, żegnając żołnierza i nurka, weterana misji wojskowej z Afganistanu, 41-letniego chorążego Sebastiana Marczewskiego.

Nazywany „stalowym człowiekiem”, zginął na jeziorze Garda we Włoszech, 6 lipca 2019 roku, podczas próby pobicia rekordu świata w nurkowaniu w głąb na zbiorniku zamkniętym. Wiadomo na pewno, że założoną głębokość, czyli 333,3 metra, osiągnął. Podczas wynurzania zaplątał się jednak w linę i nie był w stanie wyswobodzić się. Ciało polskiego nurka wydobyli na powierzchnię włoscy ratownicy. Wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia ciągle są badane, ciągle stawiane są pytania dotyczące przyczyn i przebiegu tego podwodnego dramatu.

5 sierpnia, w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, Sebastiana Marczewskiego pożegnała rodzina, przyjaciele, dawni towarzysze broni, koledzy z niżańskiego garnizonu, gdzie służył, mieszkańcy Stalowej Woli. Decyzją ministra obrony narodowej, Sebastian Marczewski pośmiertnie otrzymał awans na starszego chorążego sztabowego – w czasie żałobnych uroczystości odczytano list ministra.

Podkreślano, był to człowiek odważny, prawy, ale równocześnie rozważny, zdający sobie sprawę z niebezpieczeństw i mający szacunek dla potęgi wodnego żywiołu. Zawsze był dobrze przygotowany do misji i zadań, jakie sobie wyznaczał.

– Jeżeli tylko pojawi się problem, to nie będę tego robił na siłę. Mam rodzinę i mam dla kogo żyć. Nie czuję na sobie presji. Traktuję to jako wielkie wyzwanie – tak mówił „Sztafecie” Sebastian Marczewski w czerwcu 2019 r., miesiąc przed swą ostatnią – jak się okazało – wyprawą na jezioro Garda.

Pogrzeb starszego chorążego sztabowego odbył się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Gdy wyprowadzono trumnę z kościoła, ze słonecznego nieba lunął ciepły deszcz. Konduktowi towarzyszyły werble, a nad mogiłą zabrzmiał odegrany na trąbce sygnał „Śpij kolego” oraz salwa honorowa.

W pogrzebie wziął udział m.in. dowódca niżańskiego garnizonu, podpułkownik Radosław Podolski.