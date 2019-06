Ostatnie pożegnanie Romana Sudoła

4 czerwca po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Roman Sudoł, jeden z liderów NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. Z rodzinnego domu w Korczowiskach Roman odziedziczył wartości patriotyczne i chrześcijańskie i szacunek dla pracy, gdy przez wiele lat łączył pracę w Hucie Stalowa Wola z pracą w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Był dobrym, wrażliwym człowiekiem, co często ukrywał nieraz szorstkim, a kiedy było potrzeba stanowczym postępowaniem, gdy trzeba było zdecydowanie stanąć w obronie praw pracowniczych.

Od września 1980 roku organizował NSZZ „Solidarność” na dużym wydziale produkcyjnym Z-5 w Hucie Stalowa Wola. Był zastępca przewodniczącego, a od maja 1981 roku przewodniczącym Komisji Wydziałowej „Solidarności” na wydziale Z-5 Huty Stalowa Wola. 14 grudnia 1981 roku był wśród dużej grupy związkowców, aresztowanych w wyniku prowokacji SB w klasztorze w Rozwadowie. Wytrwale znosił czas internowania w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Załężu koło Rzeszowa, czas szczególnie trudny dla ojca małego dziecka.

Po zwolnieniu z internowania organizował pomoc dla represjonowanych działaczy „Solidarności” i ich rodzin. Aktywnie działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Aktywnie włączył się w działalność podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, uczestniczył w akcjach ulotkowych i kolportażu podziemnych wydawnictw, m.in. „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” na Wydziale Z-5 Huty Stalowa Wola.

W 1986 roku był wśród sygnatariuszy petycji w sprawie pluralizmu związkowego złożonej w Kancelarii Sejmu PRL podpisanej przez 940 pracowników Huty Stalowa Wola i WSK PZL Gorzyce.

Uczestnik trzech strajków „Solidarności” Huty Stalowa Wola w 1988 roku. W maju 1988 roku został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za działalność w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” Pracowników Huty Stalowa Wola, po strajku w dniu 13 lipca przywrócony do pracy na innym wydziale. W czasie sierpniowego strajku okupacyjnego „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola był w Komitecie Strajkowym i odpowiadał za straż strajkową. Za działalność związkową był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, kilkakrotnie karany przez kolegium do spraw wykroczeń, m.in. za odmowę przyjęcia karty powołania na ćwiczenia wojskowe po strajku w Hucie Stalowa Wola w sierpniu 1988 roku. Od 25 V 1982 do 12 VIII 1983 r. był rozpracowywany przez Wydział V Komendy Wojewódzkiej MO/WUSW w Tarnobrzegu w ramach KE kryptonim „Roman”; od 12 III 1984 do 20 IX 1985 przez Wydział V RUSW w Stalowej Woli w ramach KE kryptonim „Kontroler”; w 1988 w ramach SOR krypt. „Sieć/Metalowcy”.

W latach 1989 – 1998 w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, od 1991 do 1998 w Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność.” Od 1989 roku przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika św. Floriana, odsłoniętego w sierpniu 1992 r. na placu przed budynkiem Dyrekcji Naczelnej Huty Stalowa Wola. W 1997 roku organizował pomoc dla powodzian w naszym regionie. Za działalność związkową uhonorowany tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pogrzeb śp. Romana Sudoła w dniu 7 czerwca o godz. 10.30 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 57.