Ostatnia kolejka i ostatnia szansa koszykarzy Stali

Już tylko jedną szansę mają koszykarze Stali, żeby nie zakończyć pierwszej rundy z kompletem porażek. W najbliższą sobotę. nasza drużyna podejmie Sokoła Ostrów Mazowiecką, a tydzień później rozpocznie się runda rewanżowa.

W Radomiu, w meczu najmłodszych wiekiem drużyn, nasz zespół – poza wyrównaną drugą kwartą – był jedynie tłem dla szybko i skutecznie grających gospodarzy, którzy rozpoczęli spotkanie od prowadzenia 11:0. Sześć punktów zdobył wychowanek Stali, Wojciech Wątroba. Dwa razy efektownie wpakował piłkę do kosza z góry, pokazując swoim kolegom ze Stalowej Woli, że nie mają czego tu szukać. Pierwsze punkty dla Stali zdobył dopiero w 5. minucie Bejnar. Gdyby nie celna „trójka” Siembidy w końcówce tej kwarty, to już po 10 minutach Stal przegrywałaby różnicą prawie 20 punktów.

HytroTruck rozluźnił szyki obronne w drugiej odsłonie, ale po dużej przerwie ponownie wziął się do gry i po pół godzinie wygrywał różnicą 31 „oczek”. W czwartej kwarcie podopieczni trenera Popiołka dążyli już tylko do tego, by przekroczyć „setkę”. Cel osiągnęli 22 sekundy przed syreną kończącą mecz, po „trójce” Mateusz Czupryna. Były to pierwsze punkty 19-latka w II lidze.

HYDROTRUCK SKY TATTOO II – STAL 101:54 (25:9, 22:21, 23:9, 31:15)

HYDROTRUCK: Stankowski 12 (1×3), Wątroba 11 (1×3), Zalewski 9 (1×3), Lewandowski 5 (1×3), Wall oraz Tyszka 18 (2×3), Rojek 12, Czapla 12 (4×3), Wydra 10 (2×3), Nawrocki 6, Sowa 3, Czupryn 3.

STAL: Tabor 13, Bejnar 12 (2×3), Łabuda 10 (2×3), Buczek 5 (1×3), Nowik 4 oraz Siembida 6 (2×3), Wojtanowicz 4, Pietras, Bednarz, Andreasik.

Sędziowali: Marek Ulewiński (Wierzbica), Dawid Perłak (Przemyśl).

W pozostałych meczach: AZS UJK Kielce – U!NB AZS UMCS Start II 71:88, Sokół – Tur 54:84, Ochota – KK AZS UW 76:91, Dziki – Żubry 1:8:68, PKK 99 Pabianice – AK Legii 91:92, pauzował ŁKS AZS UŁ SG.