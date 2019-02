Ostatnia droga Lucjana Treli

Rodzina, przyjaciele, koledzy z ringu oraz setki mieszkańców Stalowej Woli, a także przedstawiciele Polskiego Związku Bokserskiego i Podkarpackiego Związku Bokserskiego, który reprezentowali: prezes Zbigniew Szmigiel, jeden z najlepszych sędziów w Polsce, Maciej Dziurgot i członek zarządu, Jerzy Hady oraz przedstawiciele władz samorządowych, na czele z prezydentem Stalowej Woli, Lucjuszem Nadbereżnym, starostą stalowowolskim, Januszem Zarzecznym, a także posłem na Sejm RP, Rafałem Weberem i pierwszym jego trenerem, człowiekiem, który odkrył jego talent – Ludwikiem Algierdem i krakowskim pianistą, kompozytorem Konradem Mastyło, pożegnali w piątek, 15 lutego, największego sportowca Stalowej Woli, znakomitego pięściarza Stali, pięciokrotnego mistrza Polski wagi ciężkiej, Lucjana Trelę.

Poczty sztandarowe wystawiły: Urząd Miejski w Stalowej Woli, Polski Związek Bokserski, Zakładowy Klub Sportowy Stal Stalowa Wola i Rzeszowski Klub Bokserski Wisłoka Rzeszów. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.

Przede wszystkim wielki, dobry człowiek

W swoim kazaniu, odprawiający mszę pogrzebową, ks. Dariusz Kielar podkreślił, że Lucjan Trela był sportowcem przez duże „S”, ale przede wszystkim, że był dobrym człowiekiem.

– Życie każdego z nas, jest jak życie Lucjana, ciągłą walką w ringu. Często upadamy od ciosów, które ciężko nam przyjąć, ale musimy, tak jak Lucjan, umieć się podnieść i dalej walczyć. Do końca. Tak jak swoją walkę do końca toczył Lucjan Trela – mówił stalowowolski Michalita.

Również Janusz Stabno, rzecznik prasowy Polskiego Związku Bokserskiego, podkreślił w swojej pożegnalnej mowie, jak dobrym człowiekiem był mistrz boksu.

– Odszedł doskonały i utytułowany pięściarz, ale przede wszystkim odszedł wielki człowiek, wspaniały mąż i przyjaciel. Był kimś, kto potrafił zmagać się z rywalami w ringu, ale także, już po zakończeniu kariery, mimo nieraz wielkich przeciwności losu, doskonale sprawdzał się w każdej innej życiowej roli. Polski i światowy boks poniósł niepowetowaną stratę, ale na zawsze Lucjan Trela pozostanie w naszych sercach i pamięci. Żegnaj wielki czempionie. Spoczywał w spokoju

W ostatniej drodze Lucjana Treli uczestniczył także jego kolega z czasów wspólnych występów w Stali i reprezentacji, Roman Gotfryd.

– Pożegnałem przyjaciela, człowieka o wielkim sercu. Znaliśmy się bardzo dobrze. Byliśmy bardzo blisko siebie nie tylko w hali treningowej, w szatni, na obozach, zgrupowaniach, meczach ligowych, ale także prywatnie. Mój brat jest mężem siostry Lucka i chcę powiedzieć, że to był naprawdę fajny człowiek. Nikt tak jak on nie potrafił zarażać nas śmiechem i radością życia. Bardzo będzie go nam brakować – powiedział „Sztafecie” po uroczystościach pogrzebowych, brązowy medalista świata z Belgradu w 1978 r. i wicemistrz Europy z Halle w 1977 r, 4-krotny mistrz Polski wagi piórkowej, mieszkający od lat w Dębicy, Roman Gotfryd.

Żegnaj Mistrzu, żegnaj mój idolu

Najwybitniejszego sportowca Stalowej Woli przyjechał także pożegnać znany stalowowolski komentator walk bokserskich, Edward Durda. Kiedy cmentarz pustoszał, „Ambasador Stalowej Woli”, bo taki tytuł otrzymał przed ośmioma laty od prezydenta Stalowej Woli, stał jeszcze przez dłuższą chwilę i modlił się przed grobem Lucjana Treli.

– Wychowywałem się bez ojca i żeby wejść na mecz Stali, stałem przed halą i prosiłem kogoś starszego, żeby mnie wprowadził. Tak zaczęła się moja fascynacja boksem. Pamiętam walki pana Lucjana doskonale. Jak tańczył w ringu w takich jasno niebieskich spodenkach, jak balansował tułowiem, żeby omijać ciosy rywali. 28 stycznia komentowałem, razem z byłym mistrzem Europy, Grześkiem Proksą, walkę zawodową Adama Kownackiego i przypomniałem postać Lucjana Treli. Bardzo często w swojej pracy komentatora, wracałem pamięcią do jego walk. Do pięściarza „mojej” Stali Stalowa Wola. Chełpię się tym, że jestem ze Stalowej Woli i miałem zaszczyt znać tak wybitnego sportowca. Żałuję, że nie doszła do skutku wizyta w Polsce, George’a Foremana, o którą tak bardzo zabiegaliśmy wspólnie z prezydentem miasta, Andrzejem Szlęzakiem. Jestem przekonany, że gdyby sprawy w swoje ręce nie wziął w pewnym momencie syn Foremana, to gościlibyśmy amerykańskiego mistrza świata wszech wag w naszym mieście. Nie tak dawno pożegnałem zmarłego tragicznie Andrzeja Gmitruka, a dzisiaj żegnam innego wielkiego przedstawiciela mojej ukochanej dyscypliny, mojego idola ze Stali Stalowa Wola – powiedział Edward Durda.

Lucjan Trela zmarł we wtorek, 12 lutego w wieku 76 lat. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli w Alei Zasłużonych, obok swojego syna Marka, który odszedł w maju 2016 roku, mając zaledwie 46 lat.