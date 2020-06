Ósmoklasiści piszą testy

Egzaminem z języka polskiego, 16 czerwca, uczniowie klas ósmych rozpoczęli starania o dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawoej. Wyjątkowo w tym roku, sprawdziany trwające trzy dni, odbyły się w innym terminie. Wszystko przez koronawirusa.

Tak jak w przypadku matur zmiana terminu nie była jedyną nowością. Ósmoklasistów również obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych. Uczniom nie mogą towarzyszyć rodzice czy opiekunowie, po szkole muszą poruszać się w maseczkach lub w przyłbicach (można je zdjąć dopiero w ławie egzaminacyjnej), a między zdającymi musi być 1,5 metra odległości. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk.

W Stalowej Woli do egzaminu przystąpiło 560 uczniów. Jak mówiła „Sztafecie” przed egzaminem Halina Wołos, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowa Wola, mimo koronawirusa szkoły bez problemu przygotowały się do przyjęcia uczniów.

– Wszystkie szkoły są przygotowane do przeprowadzenia egzaminu. Zostały dostarczone środki ochrony i dezynfekujące do każdej szkoły. Wszyscy uczniowie będą mieli właściwe i zgodne z procedurami warunki przystąpienia do testów – mówiła Halina Wołos.

Egzaminy będą trwały przez trzy dni. Najpierw uczniowie zmierzyli się z językiem polskim. W środę (17 czerwca) przyjdzie czas na matematykę. W trzecim dniu, w czwartek, odbędzie się egzamin z języka obcego.

Egzamin ósmoklasisty jest testem obowiązkowym, co oznacza że musi do niego przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę. Uczniowie, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w pierwszym terminie egzaminu, otrzymają szansę w drugim, który odbędzie się pomiędzy 7 a 9 lipca.