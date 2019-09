Ósme Narodowe Czytanie w MBP

W sobotę, 7 września odbędzie się 8. edycja Narodowego Czytania. Polacy w całym kraju i za granicą przypomną sobie kolejne wielkie, polskie dzieła literackie. Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Prezydent Andrzej Duda z Małżonką zaproponował do czytania zestaw znanych lektur: Dobra Pani – Eliza Orzeszkowa; Dym – Maria Konopnicka, Katarynka – Bolesław Prus, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz, Orka – Władysław Stanisław Reymont, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski, Sachem – Henryk Sienkiewicz oraz Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

W Stalowej Woli posłuchamy nowel w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza o godzinie 17. Organizatorzy przewidzieli także liczne dodatkowe atrakcje: pamiątkową pieczęć, bicie okolicznościowej monety czy wystawę dotyczącą polskiej nowelistyki.

Wydarzenie biblioteka przygotowuje wspólnie z Marią Bembenek, reżyserką Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

– Serdecznie zapraszany miłośników literatury w sobotę, 7 września na godzinę 17 do MBP przy ulicy księdza Jerzego Popiełuszki 10, będzie to okazja do przypomnienia sobie wspaniałych polskich nowel – zachęcają stalowowolskie bibliotekarki.