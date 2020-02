Osiem medali mistrzostw Polski reprezentantów Kaito Stalowa Wola

W Luboniu koło Poznania odbyły się jubileuszowe X Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Kapitalnie spisali się reprezentanci stalowowolskiego Kaito, którzy zdobyli aż osiem medali.

Mistrzostwa rozgrywano w formule No-Gi (zawodnik ubrany jest w rashguard oraz spodenki, w przeciwieństwie do formuły Gi, gdzie zawodnicy walczą w kimonach – inf. red.) i do rywalizacji przystąpiło kilkuset zawodniczek i zawodników. Kaito w walkach młodzików, juniorów młodszych i juniorów reprezentowało 11 zawodników, natomiast do rywalizacji Masters przystąpił ich Paweł Kunysz. Założyciel i trener-koordynator w Kaito przyjechał na mistrzostwa prosto z Niemiec. Startował tam w zawodach w Monachium w formule No-Gi w wadze ciężkiej, zajmując dwukrotnie drugie miejsca. Wielkopolska także okazał się szczęśliwym miejsce dla stalowowolanina. Zdobył mistrzostwo Polski w kategorii Masters II (roczniki 1994 i młodsi) w kategorii czarne pasy w wadze do 97,5 kg. W półfinale pokonała Grzegorza Mandzyna z Octagon Team Rybnik, a finałowej walce Pawła Pilarza z Gracie Barra Team Poznań. Trójka zdobyła złote medale.

W kategorii młodziczki mistrzynią Polski w wadze do 50 kg została Emilia Naslyan, zapewniając sobie „złoto” zwycięstwami nad Julią Burzyńską z Rio Grappling Club Wrocław i Anastazją Rześniewiecką z WroxGym Wrocław.W kategorii junior młodszy w wadze do 52 kg na najwyższym stopniu podium stanął Michał Sołowiej. W drodze po mistrzostwo pokonał Jakuba Szudrowicza z Carlson Gracie Chojnice, Kacpra Rożka z Macao Gold Team Poznań, Cezarego Nowaka z Berserker’s Team Kołobrzeg i Jakuba Kurydnowskiego z Hulk Team Police.Trzecie „złoto” dla Stalowej Woli wywalczył Radek Czernik w kategorii junior młodszy w wadze do 60 kg. Zaliczył w Luboniu cztery zwycięskie walki. W pierwszej nie dał szans Michałowi Wojtaszewskiego z Rio Grappling Club Wrocław, w następnej pokonał Artura Czernasia z GŁD GT Piła, w półfinale Krzysztofa Jasińskiego z Berserker’s Team Kołobrzeg, a w finale Aleksa Zajdla z Invictus Mosina.Bardzo blisko zdobycia złotych medali byli: Arsen Naslyan i Nikole Ochal. Walczący w kategorii juniora w wadze 56,5 kg, Arsen przegrał finał małym punkcikiem z Oliwierem Nowakiem ze Spartana Knurów, a wcześniej pokonał wyraźnie na punkty Olafa Górkę z Dextera Nowy Sącz i Nikitę Stykhno z Szkoły Walki LEO w Śremie. Natomiast Nicole Ochal wystartowała w nieswojej kategorii, w wadze do 54 kg, i przegrała „złoto” z dużo cięższą od siebie rywalka, Karoliną Karalus ze Szkoły Walki LEO Śrem.Brązowymi medalistami mistrzostw Polski zostali: Joanna Iwasieczko (juniorka młodsza, waga do 64 kg), Adrian Kaczmarek (junior młodszy, waga do 44,5 kg), Alex Iwasieczko (junior młodszy, waga +68), Szymon Sołowiej (młodzik, waga do 38 kg).– Jestem więcej niż dumni z tego, jak zaprezentowali się nasi młodzi zawodnicy w mistrzostwach Polski – powiedział trener Paweł Kunysz. – Wszyscy pokazali charakter i wielkie serce do walki. Mnie, jako trenera, cieszy to szczególnie. To, że nasza ciężka praca przynosi efekty. Ale to dopiero początek. Jeszcze raz brawa dla każdego zawodnika z Kaito i ogromne podziękowania dla trenera Wojciecha Bełczowskiego, który pomagał mi i opiekował się grupą w Luboniu.