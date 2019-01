Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Rudnika

Kacper, Melchior i Baltazar – trzej biblijni królowie we Wschodu w niedzielę, 6 stycznia, przeszli ulicami Rudnika nad Sanem. Wspólnie z mędrcami, do stajenki w której na świat przyszedł Jezus, wędrowali tłumnie mieszkańcy miasta i okolic. Już po raz dziesiąty, z inicjatywy Mariana Pędlowskiego i wspierających go aktorów – amatorów, w Rudniku nad Sanem zorganizowano Orszak Trzech Króli.

Share 0 Share 0 Share