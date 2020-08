Organizacja wesela a koronawirus – jak zadbać o bezpieczeństwo?

Sprawdź, jakie obecnie obowiązują zasady.

1. Wesele Rzeszów – przygotuj odpowiednio gości

Zrób to na dwa sposoby. Po pierwsze, już na etapie ustalania, jak rozplanować sale weselne. Rzeszów, Kraków i każde inne miasto musi spełniać takie same normy, jeśli chodzi o organizację imprezy i rozplanowanie sali. Przy jednym stoliku nie powinno siedzieć więcej niż dziesięciu gości (najlepiej ośmiu) i wszyscy powinni być ze sobą spokrewnieni albo mieszkać razem. Stoliki muszą mieć dystans dwóch metrów. Drugi sposób to poinformowanie szczegółowe gości o obowiązujących zasadach. Najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, a nie w dzień wesela. Poinformuj koniecznie gości o tym, że nikt z gorączką czy jakimikolwiek objawami, mogącymi sugerować koronawirusa, nie powinien uczestniczyć w imprezie. Goście niespokrewnieni powinni zachować między sobą dystans dwóch metrów. Przed skorzystaniem z toalet, szatni, naciśnięciem klamki, należy zdezynfekować ręce.

2. Wesele Rzeszów 2020 – spotkaj się z obsługą

I dokładnie omów sposób zachowania zasad bezpieczeństwa. Kelnerzy są zobowiązani mieć maseczki oraz rękawiczki oraz każdy może obsługiwać tylko jeden stolik. Regularnie powinni też odkażać powierzchnie wspólne lub często dotykane, takie jak włączniki, klamki, toalety. Ponieważ przy łazienkach, wejściach na sale czy na zewnątrz powinny znajdować się płyny dezynfekujące dla gości, warto ustalić z obsługą, aby ktoś to nadzorował i regularnie je uzupełniał. Ważne jest też regularne wietrzenie sali. Dobrze, aby z góry ustalić, kto za co odpowiada, żeby wiedzieć, do kogo się zwrócić w przypadku problemu czy pojawienia jakichkolwiek wątpliwości. Taka nowa organizacja oczywiście podwyższa lekko koszty imprezy, więc omów je także dokładnie z obsługą. O tym, ile standardowo kosztuje wesele dowiesz się z tekstu „Ile kosztuje wesele w Rzeszowie w 2020 roku? Porównujemy ceny”.

3. Idealna sala na wesele Rzeszów

Jeśli oglądasz dopiero lokale na wesele, Rzeszów ma naprawdę duży wybór miejsc, w których bezpiecznie możesz wyprawić imprezę w trakcie pandemii. Szczegółowe oferty możesz przejrzeć na www.lokale-wesele.pl. Jest kilka dodatkowych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę wybierając podczas pandemii sale weselne. Rzeszów ma bardzo dużo zamkniętych pomieszczeń, co wymaga zwrócenia przez Ciebie uwagi na wentylację. Dobrze, aby sala miała dużo dużych okien, które pozwalają na zrobienie krótkiego przeciągu. To ułatwia wymianę powietrza w pomieszczeniu oraz zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji. Druga ważna sprawa to wymiary, jakie ma sala na wesele. Rzeszów, Kraków – niezależnie gdzie robisz wesele, musisz dodać kilka metrów kwadratowych więcej do pierwotnie wymarzonej sali. Ponieważ rozkład stolików się zmienia – musi ich być więcej oraz muszą być między nimi zachowane odstępy, także w innych miejscach sali wymagany jest dystans społeczny, dlatego sale weselne Rzeszów lub w innym mieście, muszą być większe. Dobrze też wybrać miejsce, które nie wymaga użycia klimatyzacji czy nawiewu grzewczego, bo jest to dużo bezpieczniejsze podczas pandemii. Najlepsze lokale na wesele w Rzeszowie w trakcie trwania koronawirusa to oczywiście plenerowe.