Jako się rzekło było wcześniej koniec zimy i początek wiosny to okres, kiedy nasz umiłowany organizm jest wyjałowiony z minerałów i witamin – no przynajmniej u części z nas. Ta część z nas wyjałowionych może mieć problem, gdyż może nam się przyplątywać w tym czasie to, co siedziało w nas uśpione lub coś, co otrzymaliśmy od bliźnich w formie zakażenia. Jednym z tych podarunków przedwiośnia jest opryszczka. Cóż to zacz?

Ano opryszczka to, to paskudztwo co boli, swędzi i źle wygląda wokół ust i nosa. Najczęściej, jak dalej wyjdzie z naszego materiału – nie tylko wokół ust i nosa.

Mądrale medyczne zawsze muszą pokrzywić i pokomplikować proste i twierdzą, że „ Opryszczkę wywołuje wirus, co się nazywa HSV 1 (nie mylić z zachodnim klubem piłkarskim), i dodają, że też używa ksywy HERPES SIMPLEX. Aby nas szaraczków dobić mądrościami, to jeszcze dodają, że jest takiż HSV 2, co ulubił sobie nasze miejsca intymne, bo tam też może być. A co! Jak się bawić to się bawić – na całego : )

Jak możemy się go zapomóc? Od bliźnich, jako rzekłem wcześniej.

Pocałunek, wspólna łyżka, szklanka, z osobą zakażoną. Kontakt bezpośredni z ręką, na której są śladowe ilości wirusa, bo se ktoś drapał go, lub pocierał przed chwilą. Kichniecie osoby zakażonej. Natomiast miejsc intymnych to wiadomo kontakt bezpośredni – czyli co? No akt płciowy, który my niedźwiedzie tak lubimy : ).

Jak nam się toto wykluwa? Ano tak, że od chwili zakażenia 1 do 2 dni następuje niewytłumaczalny świąd strefy zakażonej, zaczerwienienie i tworzą się pęcherze.

Od 6 do 10 dni pęcherze one se są i w tym czasie zaczną pękać i przysychać. I tu uwaga.

Płyn, który wycieka z tych pęcherzy jest skondensowanym wirusem opryszczki, mogącym w niektórych sytuacjach (gdy potrzemy oko) doprowadzić do; zapalenia zatok, utraty wzroku w oku, lub zapalenia opon mózgowych. W szczególnym niebezpieczeństwie są nasze umiłowane panie w błogosławionym stanie, gdyż zakażenie może przebiegać ciężej niż u tych, którzy w onym stanie nie są. Dodatkowo zaś może być zagrożony zakażeniem płód.

Cóż z tego wynika? To, że gdy dojdzie do pękania pęcherzy, to ostrożnie z dotykaniem miejsc zakażonych. Nie rozdrapywać, nie zacierać oczu ani, nie witać się po tym z nikim, coby go nie zakazić.

Jak się ratować?

Przede wszystkim wzmocnić organizm. Jeść kiszonki zrobione w jesieni, kiedy był na to czas. Świerze warzywa kupione w tym czasie mają zachwiane proporcje. Jakie? Bardziej świecą w nocy niż leczą, czyli uzupełniają witaminy. Ilość chemii przewyższać może ilość substancji odżywczych. Dlatego wskazane są kiszone ogórki, kapusta, jabłka jak kto umie se zakisić, pomidory itp. Świeże natomiast to czosnek i cebula. To podstawa. A co gdy nie ma?

Poniżej podam mieszankę, która bardzo dobrze wzmocni organizm. Jest tania, zdrowa i efektywna.

Rozmaryn ziele 50 g

Pokrzywa liść 50 g

Żeń-szeń syberyjski (bo tańszy a dobry) 50 g

Wszystko toto zmieszać w pudełku po margarynie. 2 łyżki stołowe powyższej mieszanki (takie co się zupę je) na 3 szklanki zimnej wody i gotujemy na wolnym ogniu 4 minuty. Po tym natychmiast odcedzamy i do termosu! Pijemy 4 x w równych porcjach 60 min przed posiłkiem. Uwaga. Do tego kupujemy sobie 100 g owocu róży dzikiej. Mielimy zawartość w młynku do kawy. Domorosłych apologetów uprzedzam, że wiem, iż młynek ów wytwarza temperaturę podczas mielenia, żeby nie było. Do każdej porcji ziół przyjmujemy płaską łyżeczkę do herbaty mielonki róży. Jeżeli ktoś nie może zapachu lub smaku ziół, może sobie każdą porcję dosłodzić płaską łyżeczką dobrego miodu.

Środki ostrożności. W mieszance jest pokrzywa, która ma właściwości zagęszczające krew. Jeżeli ktoś ma problemy z zakrzepami krwi lub poważną chorobę wieńcową, a nie daj Boże sztuczne zastawki serca lub rozrusznik-niech nie stosuje mieszanki. Gdy bardzo chce, niech poinformuje lekarza prowadzącego i jeżeli lekarz (który ma zawsze głos decydujący) zezwoli na mieszankę, może do każdej mieszanki przyjmować 1 łyżkę stołową soku z cebuli. Sok z cebuli lepiej rozrzedza krew niż aspiryna. Niech pamiętają o tym zawałowcy i osoby z żylakami i zakrzepicą. W przypadku złego samopoczucia, spowodowanego np. niżem pogodowym, niech se walną 25 g świeżego soku z cebuli. Soku onego można se zrobić np. szklankę i trzymać w lodowce przez 4-5 dni, sukcesywnie zażywając.

No ciekawe- co mi zrobią firmy, co sprzedają specyfiki po 80 zł za 100ml na to samo co sok z cebuli ha ha ha! A niech mnie w asinus cmokną. Stary już jestem, to nie mam się czego bać. Dobra, dalej uwaga.

Powyższe dawki dotyczą osób od 14 do 60 lat życia i wagi od 60 do 90 kg. Młodsi i starsi, lżejsi i ciężsi mają dobierać dawki indywidualnie. Jak nie wiedzą jak to niech zadzwonią do mnie – tel 605 555 594 to im ustalę. Strona Wyzdrowiejesz 60 You Tube Tylko niech nie dzwonią po pierwszej w nocy i przed 8 rano, bo w tych porach, przed poranną kawą mój mózg działa autonomicznie, jest niepodległy od moje woli i ja go nie kontroluję.

Dobra. Na koniec porada dla wszystkich czytelników Naszej Umiłowanej Sztafety.

Gdy zacznie was swędzić skóra wokół ust, nosa, lub narządów płciowych, ani chybi macie wirusa. U nas mówili wryw.

W stronach Bojanowa w dyrdy, w Stalówce szybko. Jak go zwał tak go zwał natychmiast róbcie okłady;

1. Łyżka stołowa sody oczyszczonej, dodać 10 kropli wody oczyszczonej. Papką powstałą smarować miejsca zaczerwienione co godzinę.

2. Rozciąć ząbek czosnku na pół wzdłuż i smarować co godzinę.

3. Rozciąć w poprzek korzeń imbiru i jak wyżej.

4. Kupcie sobie wyciąg z propolisu. Na wacik higieniczny i smarować co godzinę.

Dlaczego podaję opcjonalnie?

Bo gdy uda wam się usuną aktywność wirusa opryszczki, to on jest ukryty w stanie embrionalnym. Siedzi i czeka, aż organizm będzie osłabiony i zaatakuje. Ale już zmieniony i to, co pomogło wcześniej, teraz nie pomoże.

Takie toto dziadostwo cwane. No ale my mając kilka jeszcze aktywnych neutronów w baniaczku między uszami, nie dajmy się umiłowani bracia i siostry – piszę tak, bo Walentynki. A na te Walentynki to Wam zdrowia życzę, ba jak głosi nasze hasło – „ Gdy bozia nam da zdrówko, to kostucha nas może cmoknąć”.

Jerzy Drzewi