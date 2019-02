Oliwia Wygrywa w Pszczynie

Pierwszy w tym roku turniej na korcie twardym, zaliczyła Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola. I zaliczyła na szóstkę! Wychowanka trenera Włodzimierza Pikulskiego wygrała cztery spotkania i została zwycięzcą turnieju z cyklu Tenis 10 Babolat Cup o puchar Burmistrza Pszczyny w Pszczynie, rozgrywanego na obiektach Śląskiego Centrum Tenisa. To

ośrodek tenisowy w skład którego wchodzi cztery korty posiadające nawierzchnię Rebound Ace, która przez 20 lat była oficjalną nawierzchnią wielkoszlemowego turnieju Australian Open.

Do kategorii zielonej dziewcząt zgłosiło się 12 zawodniczek z rocznika 2009. Organizator utworzył cztery grypy. Zwyciężczynie poprzedniego turnieju tego cyklu, rozegranego dwa tygodnie wcześniej, zostały rozstawione, natomiast Oliwia dolosowana. Trafiła do grupy D. W pierwszym pojedynku pokonała Aleksandrę Dziurdę (ZTS Sport Tarnów)

6:1, następnie straty gema uporała się z Nadią Stawowiak (Grzegórzecki Kraków) 6:0. W półfinale wygrała z niezrzeszoną

tenisistką Zuzanną Figlak 6:3, a w finale zwyciężyła z Wiktorią Nowicką ze Śląskiego Centrum Tenisa w Pszczynie, także 6:3.

