Oliwia Sybicka trzecia w Katowicach

Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola zajęła trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Skrzatek o puchar prezydenta Katowic. Podopieczna trenera Włodzimierza Pikulskiego zagrała w ciągu trzech dni pięć meczów, uczestniczyła także w konsultacjach z trenerem hiszpańskiej akademii Sanchez Casal w Barcelonie, Ravim Tiwari.

Turniej odbywał się na kortach Akademii Tenisa Katarzyny Pyki. 9-letnia Oliwia mogła rywalizować ze starszymi od siebie nawet o 3 zawodniczkami na podstawie czerwcowego rankingu PZT, w którym nasza tenisistka zajmowała miejsce gwarantujące jej udział w tych zawodach od razu w turnieju głównym. Ostatecznie wzięło w nim udział 16 zawodniczek, które utworzyły cztery grupy.

Oliwia dolosowana została do grupy C. W pierwszym meczu Oliwia zagrała z Zofią Bednarz (rocznik 2008) z UKS Tenis24 Kraków i wygrała 6:3, 6:1. Tego samego dnia zagrała jeszcze z rozstawioną z nr 3 w tym turnieju Mają Bajorek (2008) z Grzegórzecki Kraków i sprawiła sporą niespodziankę, wygrywając 6:3, 6:0. Następnego dnia rozegrała ostatni mecz w grupie z Nadią Kuc-Jasińską (2007) z KST Akademia Tenisa K.Pyka Katowice, kończąc go po dwóch gładkich setach 6:0, 6:0, i zapewniając sobie pierwsze miejsce w grupie.

W ćwierćfinale trafiła na bardzo mocną fizycznie Magdę Lisik (2008) z Mostostalu Zabrze i także ten pojedynek rozstrzygnęła na swoją stronę, wygrywając 6:2, 6:1. W półfinale spotkała się z rozstawioną z numerem 2 w Katowicach Kingą Wahl-Maniecką (2007) z Górnika Bytom (aktualnie 18 zawodniczka w kategorii Skrzatek w rankingu PZT) i uległa jej 2:6, 2:6, zajmując ostatecznie trzecie miejsce w katowickim OTK.