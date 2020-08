Oliwia Sybicka triumfuje w Kozerkach

Kolejny świetny występ zanotowała Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola. Podopieczna trenera Włodzimierza Pikulskiego nie miała sobie równych w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym do lat 12 w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego.

Oliwia rozstawiona była z nr 2. W pierwszym spotkaniu pokonała Matyldę Kusio ze Stowarzyszenia AG Tenis Chorzowska w Radomiu 6:1, 6:0. W półfinale zmierzyła się z Zuzanną Zembrzuską z KT Warszawianka i wygrała 6:3, 6:2. W dwóch setach „załatwiła” sprawę także w meczu finałowym. Jej rywalką była turniejowa „jedynka”, Julia Kołodziejska z Elite Sport Club Mierzyn, którą pokonała 7:5, 6:1.

To był bardzo dobry mecz w wykonaniu zawodniczki MKT Stalowa Wola. W pierwszym secie, Oliwia prowadziła 3:1, ale kolejne cztery gemy należały do grającej mocną, płaską piłkę, rywalki. Przegrywając 3:5, Sybicka postanowiła zmienić taktykę, czym zupełnie zaskoczyła Kołodziejską i już do końca nie tylko tego pierwszego seta, ale całego spotkania, dominowała na korcie, sięgając po końcowe zwycięstwo.

W turnieju deblowym Oliwia zagrała w parze z Zofią Janusz z AZS Poznań. Dziewczęta rozstawione zostały z nr 1 i w I rundzie miały wolny los. W meczu półfinałowym wygrały z Matyldą Kusio (AG Tenis Chorzowska Radom)/Patrycja Sikora (UTKS Dzierzkowice) 6:4, 6:3. Po półgodzinnej przerwie, stalowowolsko-poznańska para pokonała w meczu o pierwsze miejsce Zuzannę Lesman (PKT Pabianice)/Nelę Pietrzak (KKS 1925 Kalisz) 6:0, 6:1.

