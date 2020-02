Chatka Misia” po raz kolejny zaprosiło dzieci do wspólnych, sportowych zmagań. Rywalizacja najmłodszych odbyła się w duchu fair play i przyciągnęła wielu uczestników.

28 lutego przedszkole niepubliczne „Chatka Misia” wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowało IV Zimową Olimpiadę Sportową Przedszkolaków w Stalowej Woli. Do rywalizacji przystąpiły inne placówki z naszego miasta. Sportowe zmagania odbyły się w głównej hali MOSIR-u.

Wydarzenie miało kilka celów. Pierwszym z nich było kształtowanie umiejętności współdziałania i komunikowania się w grupie, ponieważ rywalizacja odbywała się w zespołach. Olimpiada miał także integrować zespoły przedszkolne i pozwolić zdobyć nowe doświadczenia poprzez współzawodnictwo z poszanowaniem zasad fair play.

Dzieci zmierzyły się w kilku konkurencjach, gdzie przydatne były umiejętności rzucania, biegania i skakania. Więcej o przebiegu zawodów powiedziała „Sztafecie” Agnieszka Żuchowska, nauczycielka ucząca w przedszkolu „Chatka Misia”, które było pomysłodawcą sportowych zmagań.

– Zimowa Olimpiada Przedszkolaków, to coroczna impreza organizowana przez nas. Co roku wspiera nas Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który użycza nam halę. Dzieciaki bardzo chętnie biorą udział w przygotowanych konkurencjach, świetnie się przy tym bawiąc. Ruch dla dzieciaków w tym wieku jest bardzo potrzebny, mają taką naturalną potrzebę ruchu. Konkurencje więc wpisują się w to rewelacyjnie. Udział w tym roku wzięło 8 drużyn, zarówno przedszkola publiczne, jak i nie publiczne. Każda drużyna składała się z ośmiu zawodników. konkurencji było 9: biegi z piłeczką, toczenie hula hop, rzuty piłką lekarską i wiele innych zmagań ogólnokoordynacyjnych. Były przerwy ze zdrowymi owocami i wodą do picia, ponieważ Olimpiada służy też temu by kreować u dzieciaków prozdrowotne nawyki – powiedziała Agnieszka Żuchowska. Nauczycielka wskazała również na pełne zaangażowanie uczestników.

– W każdej konkurencji dzieciaki walczyły do samego końca. Nawet jeśli widziały, że pozostałe drużyny skończyły. Nie brakowało im zacięcia, nie poddawały się, ale też świetnie radziły sobie z porażką . Mimo, że nie zajmowały pierwszego miejsca, to cisnęły do końca i zależało im na wysokim miejscu – zaznaczyła Agnieszka Żuchowska, która na koniec pochwaliła atmosferę zawodów – Rywalizacja jest jak najbardziej zdrowa. Każdy każdemu kibicuje. Wiadomo, że dzieciaki chciałyby, by to ich przedszkole wygrało, ale kiedy wygrywa inne to są oklaski i brawa. Wszyscy się wspierają.

IV Zimową Olimpiadę Sportową wygrało Przedszkole nr 5, które zdobyło 54 punkty. Podium uzupełnili reprezentanci „Chatki Misia” z ulicy Popiełuszki, zajmując drugie miejsce. Na najniższym stopniu podium stanęło Przedszkole nr 2. Nagrodę wręczono również najlepszej grupie kibiców, którą okazali się przedstawiciele Przedszkola nr 10. Każdy z uczestników zawodów otrzymał medal i upominek, a najlepsze drużyny zabrały ze sobą okazałe puchary.

(ra)