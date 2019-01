Olga Szomańska zaczarowała publiczność

W poniedziałek 7 stycznia w parafii pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli odbył się koncert kolęd w wykonaniu Olgi Szomańskiej czyli sympatycznej Marzenki z serialu M jak Miłość.

Artystka w trakcie występu zaśpiewała piękne polskie kolędy i pastorałki, a wśród nich m.in. „Bóg się nam zrodził”, „Mizerna cicha”, „Cicha noc” czy „W żłobie leży”. W repertuarze wokalistki pojawiła się też kolęda „Gdy się Chrystus rodzi” wykonana w stylu gospel. Podczas tego niezwykłego koncertu publiczność mogła posłuchać także utworów Zbigniewa Preisnera jak chociażby „Kolęda dla nieobecnych”, a także znanych przebojów świątecznych. Wokalistka zaśpiewała również kompozycje z Psałterza Wrześniowego autorstwa Piotra Rubika i Zbigniewa Książka.

Olga Szomańska każdy utwór poprzedzała, krótkim słowem wstępu nawiązując do swojej pracy, rodziny dzięki czemu udało jej się szybko nawiązać bliską relację z publicznością. Widownia na prośbę artystki aktywnie i ochoczo włączała się we wspólny śpiew. Wokalistce akompaniował Jacek Subociałło. Po koncercie Olga Szomańska rozmawiała ze słuchaczami, pozując do zdjęć i rozdając autografy.