Ogród już pod prądem

Drugi etap elektryfikacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik II w Stalowej Woli dobiegł końca. Pod prąd podłączono 231 działek z sektorów IV, V i VI. Zadanie wymagało sporego zaangażowania ze strony zarządu działającego od 1 sierpnia 2018 roku. Działkowcy musieli zapłacić więcej niż początkowo się spodziewano, a ściąganie dopłat okazało się niełatwym zadaniem. Jest jednak nadzieja, że część pieniędzy uda się im zwrócić.

Inwestycja była podzielona na dwa etapy. – Pierwszy, obejmujący sektory I, II i II, zakończył się ok. 2 lata temu. W pierwszym etapie do sieci podłączono 399 działek – mówi „Sztafecie” Sławomir Jastrzębski, prezes ROD Hutnik II. W lipcu 2017 r. rządy w tym największym na Podkarpaciu rodzinnym ogrodzie działkowym przejął zarząd komisaryczny i to właśnie on podpisał pierwszą umowę na elektryfikację drugiej części ogrodu, tj. sektorów IV, V i VI.

– Okazało się, że ta umowa dotyczyła tylko montażu skrzynek w alejkach, bez doprowadzenia prądu do działek. Dlatego musieliśmy skorygować opłatę za elektryfikację. Pierwotnie wynosiła ona 765 złotych. Po korekcie była to kwota 1085 złotych – tłumaczy prezes Jastrzębski.

