Odznaczyli honorowych dawców krwi

W poniedziałek 19 listopada w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbyło się spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi. Wydarzenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli było okazją do wyróżnienia lokalnych krwiodawców.

– Priorytetem działalności Oddziału Rejonowego PCK w Stalowej Woli jest promocja honorowego krwiodawstwa i prowadzenie Klubu Honorowych Dawców Krwi, który w tym roku obchodzi 45-lecie działalności i stale powiększa liczbę członków – mówił Antoni Kłosowski, prezes zarządu rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli.

Zalążkiem klubu świętującego 45-lecie istnienia, była grupa pracowników Huty Stalowa Wola, która w 1973 roku postanowiła społecznie oddać krew. W 1976 roku na terenie HSW działało już kilka kół krwiodawców i stale rosła liczba chętnych do dzielenia się cząstką siebie z innymi. Dwa lata później wszystkie koła zostały połączone w jedną organizację, która przyjęła nazwę Zakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hucie Stalowa Wola. Po roku 2000 klub został przemianowany na Klub Honorowych Dawców Krwi w Stalowej Woli. W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych jednostka oddawała rocznie od 100 do 200 litrów krwi. Co roku wzrasta liczba krwiodawców, a tym samym ilość oddawnej krwi. W 2012 roku klub oddał – 1763 litry krwi, w 2013 – 1912 litrów, w 2014 – 2204 litry, w 2015 – 2318 litrów, w 2016 – 2524 litry, w 2017 – 2530 litrów. W roku bieżącym na dzień 1 listopada było to 2015 litrów krwi. Krew przekazywana jest do szpitali w Stalowej Woli i Nisku, a także do innych placówek zdrowia. Obecnie klub zrzesza około 700 członków w tym 56 kobiet. W bieżącym roku do klubu zapisało się 67 nowych osób.

Zwieńczeniem poniedziałkowej gali były występy artystyczne.