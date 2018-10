Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów

Mój były mąż przestał płacić alimenty na dzieci. Niekiedy wpłaci część kwoty, jednak nie są to wpłaty regularne. Obecnie nie mam z nim żadnego kontaktu. Jakie przepisy regulują kwestię odpowiedzialności karnej za uchylanie się od płacenia alimentów i jakie warunki trzeba spełniać, aby taka osoba poniosła odpowiedzialność? – pyta czytelniczka „Sztafety”.

Od 31 maja 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu karnego dotyczące przestępstwa niealimentacji. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 952).

Zgodnie z art 209 § 1 Kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo, jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to podstawowy typ przestępstwa niealimentacji.

Z kolei, zgodnie z dodanym do artykułu 209 § 1 Kodeksu karnego nowym paragrafem 1a, jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jest to kwalifikowany (surowszy) typ przestępstwa niealimentacji.

Przed wprowadzeniem ustawy zmieniającej kodeks karny oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeks karny mówił jedynie o „uporczywym uchylaniu się” od obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, uporczywym uchylaniem się od płacenia alimentów w rozumieniu art. 209 Kodeksu karnego była tylko taka sytuacja, gdy dłużnik alimentacyjny, mając ku temu realne i faktyczne możliwości, nie płacił alimentów i czynił to celowo. Wystarczyło, że dłużnik alimentacyjny wpłacił na poczet alimentów niewielką kwotę a mógł uniknąć odpowiedzialności karnej. W takiej sytuacji trudno było przypisać dłużnikowi znamię „uporczywości” i wiele osób zalegających z dużymi kwotami alimentów nie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności karnej. Obecnie niealimentacja nie musi być już uporczywa. Zmiana przepisów polegała na rezygnacji z przesłanki uporczywości.

W przypadku kwalifikowanej postaci przestępstwa niealimentacji, a więc w przypadku, gdy zwłoka w zapłacie alimentów przez osobę zobowiązaną naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, dłużnik alimentacyjny podlega surowszej karze, tj. grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 209 § 1a Kodeksu karnego). W tym przypadku, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jest kryterium zaostrzającym odpowiedzialność karną za przestępstwo niealimentacji. Chodzi tutaj o sytuację, gdy jeden z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, co w konsekwencji doprowadza do sytuacji, w której drugi rodzic nie jest w stanie zapewnić dziecku jedzenia, ubrań, kształcenia czy też pokrycia kosztów leczenia oraz innych potrzeb wynikających z minimum egzystencji.

Wyłączenie odpowiedzialności

W artykule 209 § 4 i § 5 Kodeksu karnego wprowadzono instytucję niepodlegania karze przez sprawcę tzw. przestępstwa niealimentacji. W przypadku podstawowego typu tego przestępstwa, tj. gdy zwłoka w zapłacie alimentów przez osobę zobowiązaną nie wpływa na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej, dłużnik alimentacyjny nie będzie podlegał karze, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty. Określenie, że sprawca nie podlega karze oznacza, że sąd nie przypisuje mu popełnienia przestępstwa. Ustawa w takim przypadku uchyla karalność przestępstwa z mocy prawa, co skutkuje umorzeniem postępowania karnego lub wydaniem wyroku uniewinniającego.

Natomiast w przypadku kwalifikowanego typu tego przestępstwa, czyli gdy uchylanie się przez dłużnika od zapłaty alimentów wpływa na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej do tych alimentów, sąd odstąpi od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa tego określonego dobrowolnie uiści zaległe alimenty. Powyższe nastąpi jednak tylko wtedy, gdy wina dłużnika alimentacyjnego i społeczna szkodliwość jego czynu będą przemawiały za odstąpieniem od wymierzenia kary. W tym przypadku (tj. odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary) sąd wydaje wyrok skazujący, a więc uznaje, że sprawca popełnił przestępstwo, ale odstępuje od wymierzenia kary. Stanie się to tylko w przypadku, gdy wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary. Są to jednakże okoliczności ocenne, które rozstrzyga każdorazowo sąd, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy.

Skazani na karę pozbawienia wolności nie muszą odbywać jej w więzieniu. Karę taką można odbyć także w systemie dozoru elektronicznego, a podczas jej odbywania wykonywać pracę zarobkową.

Kto składa wniosek o ściganie

Warto pamiętać, że ściganie przestępstwa określonego w artykule 209 § 1 lub 209 § 1a Kodeksu karnego następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Oznacza to, że odpowiednie organy rozpoczną ściganie dłużnika alimentacyjnego na wniosek, na przykład matki małoletniego dziecka uprawnionego do alimentów. Wystarczy zawiadomienie o tym, że zobowiązany zalega z zapłatą alimentów w wysokości trzech świadczeń okresowych – trzech rat alimentacyjnych. Jeżeli natomiast uprawnionemu do alimentów przyznano świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu. Oznacza to, że do wszczęcia postępowania karnego nie jest konieczny wniosek osoby uprawnionej do alimentów, a wystarczy uzyskanie przez organy ścigania informacji o zaleganiu przez zobowiązanego z zapłatą trzech rat alimentacyjnych.

Bożena Kolba