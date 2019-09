Odebrali promesy z Funduszu Dróg Samorządowych

W miniony piątek w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli wiceminister infrastruktury Rafał Weber i dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Sopel występujący w imieniu wojewody wręczyli samorządowcom z powiatu stalowowolskiego promesy na realizację inwestycji drogowych z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

FDS jest nowym narzędziem wsparcia samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej. FDS jest programem obliczonym na wiele lat, z którego możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich. Mniej zamożne samorządy mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości nawet 80 procent wartości realizowanych zadań. Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Zadania do realizacji w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na terenie powiatu stalowowolskiego i Miasta Stalowa Wola:

Powiat Stalowowolski kwota :8878427,20 zł):

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów na odcinku od km 2+140 do 3+132 w m. Irena oraz na odcinku w km 5+850 – 7+565, 7+645-8+070 w m. Łążek Zaklikowski.

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice na odcinku w km 1+438 – 3+072 w m. Brandwica, Jastkowice.

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa – etap I.

Stalowa Wola (kwota:20170731,20 zł):

– Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.

– Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli.

Gmina Pysznica (kwota:2204901,87 zł):

– Przebudowa drogi gminnej nr 101218R wraz z budową chodnika – ul. Podborek w miej. Pysznica i przebudowa drogi gminnej nr 101220R wraz z budową chodnika – ul. Zadole w miejscowości Pysznica.

– Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pysznica – działka nr ew.1277/9.

– Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Słotwiny w m. Pysznica i przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Żwirowa w m. Pysznica.

Gmina Zaklików (kwota:624795,98 zł):

– Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zaklików, Antoniówka, Karkówka na terenie gminy Zaklików obejmującą swym zakresem”: Zadanie Nr1: Przebudowę drogi gminnej Nr 101406R Zaklików – Antoniówka na odcinkach od km 0+722 do km 0+973 i od km 2+221 do km 2+750; Zadanie nr 2: Przebudowę drogi gminnej Nr 101408R Antoniówka – Karkówka na odcinku w km 2+040 do km 2+460.

Gmina Radomyśl nad Sanem (kwota:505028,00zł):

– Remont dróg na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem.

Gmina Bojanów (kwota:482314,19 zł):

– Remont drogi gminnej nr 101159R Stany Załęże – Moskale w km 0+000 – 0+760 w miejscowości Stany ul. Załęże. Remont drogi gminnej nr 101102R Przyszów Staw – Przyszów Burdze w km 0+020 – 0+440 w miejscowości Przyszów ul. Staw. Remont drogi gminnej nr 101112R Bojanów ul. 3-go Maja w km 0+002-0+385 w miejscowości Bojanów ul. 3-go Maja.

Gmina Zaleszany (kwota:469 373,58 zł ):

– Przebudowa drogi gminnej 101510R od km 0+037 do km 0+490, od km 0+525 do km 1+070 w miejscowości Agatówka.