Oddanie do użytku wiaduktu w ciągu ulicy Czarnieckiego już blisko

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) zgłoszono zakończenie budowy wiaduktu nad powstającą obwodnicą Stalowej Woli i Niksa w ciągu ul. Czarnieckiego. Jeśli WINB nie wniesie uwag, wykonawca przystąpi do likwidacji objazdu tymczasowego i przełożenia ruchu „po starym śladzie” (tj. ul. Czarnieckiego).

– Oddanie do ruchu wiaduktu to nie koniec utrudnień na ul. Czarnieckiego ponieważ w tej lokalizacji wykonywany jest węzeł – łącznik obwodnicy z ul. Czarnieckiego. W związku z tym ruch będzie się odbywał teraz tylko częścią ronda, a wykonawca będzie realizował jego brakujący fragment (ok. 1/4) i będzie kończył łącznik do ronda na obwodnicy – informuje Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Objazd zostanie rozebrany częściowo. Odcinek (ok. połowa) istniejącego objazdu jest przyszłą łącznicą do nowo budowanej obwodnicy Stalowej Woli i Niska, która umożliwi wjazd z Pysznicy na obwodnicę, jak i zjazd z obwodnicy do Pysznicy. Ten odcinek nie będzie rozbierany tylko będzie kończona jego budowa. W ramach łącznicy powstają dwa ronda, jedno na DK77 a drugie na ul. Czarnieckiego.