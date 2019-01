Oddaj głos na Oliwiera

Oliwier Szot z Nowosielca k. Niska piosenką „Ulepimy dziś bałwana” oczarował sędziów telewizyjnego show The Voice Kids. 10-latek, który po przesłuchaniach w ciemno trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, ma szansę na nagranie singla i teledysku. Jednak, by to zrobić potrzebuje głosów publiczności.

Nagranie własnego singla i promującego go teledysku jest nagrodą w plebiscycie, który ogłosili organizatorzy The Voice Kids. Na stronie internetowej show można oddawać głosy na swoich faworytów, co istotne każdego dnia można oddać aż 10 głosów. Wystarczy na stronie odnaleźć zdjęcie Oliwiera i kliknąć.

Szczegóły oraz głosowanie na https://voicekids.tvp.pl/plebiscyt