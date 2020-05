Od dziś biblioteka w Stalowej Woli ponownie otwarta

Po długiej przerwie Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, chodź z pewnymi ograniczeniami, wznawia swoją działalność.

W czwartek, 7 maja, swoje drzwi otwiera Biblioteka Główna, która będzie obsługiwać czytelników od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 18. Filie biblioteczne zaczną swoja działalność od poniedziałku, 11 maja, i przyjmować będą w godz. 10 – 17. W soboty wszystkie placówki biblioteczne będą nieczynne. To nie jedyne zmiany, do jakich muszą przyzwyczaić się miłośnicy literatury.

– Od dnia otwarcia biblioteki będziemy mogli jedynie oddać lub wypożyczyć książki i audiobooki. Nie funkcjonują czytelnie i czytelnie internetowe. Nie wypożyczana będzie prasa i czasopisma, a książki z zasobów czytelnianych będą udostępniane na zasadach normalnych wypożyczeń. Nie będzie można „buszować” pomiędzy półkami w poszukiwaniu ciekawych książek, najlepiej zdajmy się na polecenie bibliotekarki lub sprawdźmy recenzję w Internecie i poprośmy o wcześniej wybraną książkę lub audiobook. Ze względu na te zmiany, wydłuży się obsługa pojedynczego czytelnika, prosimy więc o wyrozumiałość i cierpliwość – mówi dyrektor stalowowolskiej biblioteki Ewa Biały.

Takie obostrzenia to konieczność, by zapewnić bezpieczeństwo klientom MBP. Wynikają rzecz jasna ze stosownych wytycznych ministerialnych. W ich myśl, nie będą też organizowane żadne imprezy biblioteczne, nie będzie można korzystać z korytarzy biblioteki np. jako przestrzeni do nauki.

W bibliotece będzie trzeba zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i między współpracownikami (1,5-2 metry). Rekomendowanie jest ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników. Szczegółowe zasady funkcjonowania bibliotek dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

Wypożyczone książki będzie można oddawać zaraz po wejściu po prawej stronie. Zwrócone książki i audiobooki przejdą 14-dniową kwarantannę. Dopiero po tym czasie będzie możliwe ich wypożyczenie kolejnym osobom. Czytelnicy powinni być przygotowani na to, że w celu zdezynfekowania pomieszczenia, w którym przebywają użytkownicy biblioteki (drzwi, klamek, podłogi) co 2 godziny na 10 minut zostanie zawieszona możliwość wypożyczania.