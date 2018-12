Oczyszczalnia na miarę czasów

[ZDJĘCIA] W Ulanowie trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Dzięki tej inwestycji powstanie nowoczesny obiekt w pełni zabezpieczający potrzeb mieszkańców. Wartość zadania to 13,1 miliona złotych.

Oczyszczalnia ścieków w Ulanowie została wybudowana w 1993 r., dzięki staraniom ówczesnego burmistrza Ulanowa. Był to jeden z pierwszych tego typu obiektów w dawnym województwie tarnobrzeskim. W 2010 r. oczyszczalnia przeszła kapitalny remont. Teraz przyszedł czas na jej modernizację i rozbudowę. Głównie ze względu na to, że w gminie Ulanów przybywa kilometrów sieci kanalizacyjnej. Obecnie gmina jest skanalizowana w ok. 90 procentach.

– Cięgle rozbudowujemy sieć kanalizacyjną na terenie naszej gminy. Można powiedzieć, że we wszystkie większe miejscowości są już skanalizowane, do zrobienia zostały jeszcze przysiółki. Tylko w 2018 r. robimy ok. 25 kilometrów kanalizacji. Ta kanalizacja jest wykonywana w miejscowościach: Borki, Podbuk, Dyjaki, Jeziorko i Majdan Dąbrówczański – mówi „Sztafecie” Stanisław Garbacz, burmistrz Ulanowa.

Do tej pory oczyszczalnia miała przepustowość 600 metrów sześciennych na dobę. Po modernizacji będzie to 1400 metrów sześciennych.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni kosztuje 13,1 mln zł. – Zakres prac jest ogromny. Można powiedzieć, że na istniejącej starej, małej oczyszczalni, budujemy prawie całą nową oczyszczalnię. Wciąż będzie to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Zadanie przewiduje między innymi budowę czterech ciągów technologicznych, suszarni na osad. Ten osad będzie przerabiany na nawóz, który później zostanie zagospodarowany rolniczo i stosowany do ulepszania gleby. Wyremontowany zostanie też istniejący budynek socjalno-techniczny – dodaje Stanisław Garbacz.

Obecnie gmina Ulanów liczy 8,5 tysiąca mieszkańców. Przepustowość rzędu 1400 metrów sześciennych na dobę pozostawia pewną rezerwę i może wystarczyć dla 10 tysięcy mieszkańców.

Zadanie jest realizowane łącznie z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Wartość całego projektu to 18 milionów złotych, z czego 9,7 mln to dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Kwota dofinansowania na samą oczyszczalnię to 6,8 mln.

Pierwszy przetarg na to zadanie był ogłoszony jeszcze w ub. roku, jednak trzeba było go czterokrotnie powtarzać, ponieważ oferty przekraczały wartość kosztorysową o ok. 3 miliony złotych.

Termin zakończenia prac mija we wrześniu przyszłego roku. Burmistrz Ulanowa twierdzi jednak, że istnieje spora szansa, że inwestycja zostanie zrealizowana w połowie 2019 r.