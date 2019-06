Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy ciągnika

Cztery osoby udaremniły dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy ciągnika rolniczego. Do zdarzenia doszło w Zaklikowie. 19-latek nie był w stanie poddać się badaniu na trzeźwość, dlatego została mu pobrana krew do badań. Za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem.

14 czerwca około godz. 23, stalowowolscy policjanci otrzymali zgłoszenie o ujęciu nietrzeźwego kierowcy ciągnika rolniczego. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się do Zaklikowa, gdzie zastali mężczyznę. Był to 19-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, który według relacji świadków kierował ciągnikiem, popijając alkohol. Stan w jakim znajdował się mężczyzna, nie pozwolił na przebadanie go na zawartość alkoholu, w związku z czym pobrano mu krew do badań. Okazało się również, że mężczyzna posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów.

Teraz za swoje postępowanie 19-latek odpowie przed sądem.