Obwodnicę można zacząć!

Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla obwodnicy Stalowej Woli i Niska o długości 15,3 km. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że możliwe jest niezwłoczne przekazanie wykonawcy placu budowy. Zakończenie budowy planowane jest na marzec 2021 r.

Poinformował o tym 19 kwietnia rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycję w systemie projektuj-buduj zrealizuje Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Acciona Construccion S.A. (partner). Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie ul. Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko (węzeł Rudnik). Wartość kontraktu to blisko 200 mln zł brutto (dokładnie 199189315,22 zł).

Kiedy konkretnie rozpocznie się budowa?

– Sądzę, że jest to kwestia tygodni i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska fizycznie się rozpocznie. Wykonawca przejmie plac budowy, a następnie inwestycja ta będzie realizowana zgodnie z harmonogramem. Tak, by jej zakończenie nastąpiło w drugim kwartale 2021 roku. To jest termin, który wynika z umowy podpisanej w sierpniu 2017 roku – mówił nam 9 kwietnia nowy wiceminister Infrastruktury, poseł Rafal Weber ze Stalowej Woli. Wiadomo już, że rozpoczęcie robót nastąpi w maju, po tzw. długim weekendzie…

