Obwodnica ma być gotowa jeszcze w tym roku

W poniedziałek 11 maja minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister Rafał Weber wizytowali plac budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Obecność ministrów na Podkarpaciu była związana z zatwierdzeniem programów inwestycji dla 3 nowych obwodnic w województwie podkarpackim: Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 oraz Nowej Dęby i Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9. Inwestycje o łącznej długości ok. 37 km powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

– Na przykładzie obwodnicy Stalowej Woli i Niska widzimy to, co powtarzamy od kilku tygodni – koronawirus nie zatrzymał polskich budów. Z jednej strony rozpoczynamy realizację nowych, z drugiej kontynuujemy już te rozpoczęte. Polskie budowy muszą funkcjonować, muszą aktywnie wspierać gospodarkę, one są swoistym kołem zamachowym i tego impetu, pędu tej maszyny nie można w żaden sposób próbować wyhamować. Zwłaszcza patrząc na to co dzieje się w państwach gdzie te budowy zostały zatrzymane – mówił minister Andrzej Adamczyk.

W trakcie realizacji są wszystkie obiekty inżynierskie zaplanowane w ramach tej inwestycji. Wykonanych zostało ponad 70 proc. nasypów. Firma realizująca zadanie ruszyła także z pracami w zakresie mas bitumicznych.

– Zaangażowanie prac wynosi blisko 60 proc., także jeszcze 40 proc. do pełnego sukcesu, do zakończenia zadania w całości. Jeszcze w tym roku obwodnica Stalowej Woli i Niska ma zostać udostępniona kierowcom – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

