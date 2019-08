Obrazy ziarnem malowane

[Zdjęcia] W piątek, 9 sierpnia, w siedzibie Domu Kultury w Rudniku nad Sanem odbył się wernisaż wystawy obrazów „malowanych ziarnem” pod tytułem „Tęskno mi…” autorstwa Marii Majki Nowak.

Maria Majka Nowak pochodzi z Kopek. Ukończyła jedną z najlepszych szkół plastycznych w Polsce, czyli Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Piotra Michałowskiego. Dyplom otrzymała w kierunku metaloplastyki pod kierunkiem profesora Jana Bechty oraz profesora Jana Madeja. Ukończyła również rzeźbę pod kierunkiem profesora Piotra Kidy, a także malarstwo i rysunek pod kierunkiem profesora Jerzego Szymańskiego. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Mieszka tam wraz z mężem oraz trójką dzieci.

Maria choć kocha malować i to jest jej największą życiową pasją to wprowadziła w życie całkiem inny unikalny styl artystyczny. Ta niespotykana technika, czyli mix-media fascynuje ją najbardziej. Do tworzenia swych obrazów używa różnych gatunków ziaren oraz nasion aby komponować krajobrazy, portrety jak również obrazy sakralne na płótnie lub desce artystycznej.

Artystka interesuje się również fotografią, a natura to główny temat jej dzieł. Jej prace pokazywane są w różnych galeriach i instytucjach Polskich oraz amerykańskich. Obrazy Marii Nowak można również znaleźć w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych.

American Art Awards nagrodził ją za obraz „Jezus” oraz „Wierzby” wykonane z ziaren. Nagrodzone zostały także jej fotografie.

Wystawę podziwiać można w rudnickim Domu Kultury do września.

