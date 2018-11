Obradowali po raz ostatni

W czwartek 15 listopada odbyło się ostanie posiedzenie stalowowolskiej Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018. Były życzenia, podziękowania i gratulacje. Nie zabrakło także występu artystycznego w wykonaniu dzieciaków z przedszkola nr 4.

Rada Miejska w przeciągu czterech lata obradowała 83 razy. Łącznie na wszystkich sesjach podjęli 1093 uchwały. Radni pracowali też w komisjach stałych. Komisja rewizyjna spotykała się – 51 razy, komisja gospodarki komunalnej, geodezji, architektury i ochrony środowiska – 63 razy, komisja rodziny, opieki społecznej i zdrowia – 37 razy, komisja inicjatyw gospodarczych, rozwoju i promocji miasta – 38 razy, komisja oświaty, kultury i sportu – 42 razy, komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego – 27 razy, komisja mieszkaniowa – 93 razy, komisja budżetu i finansów – 56 razy. Z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej skierowano do załatwienia 227 wniosków. Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady odbyli 162 dyżury, podczas których przyjęli 544 interesantów. Radni dyżurowali 162 razy i przyjęli 547 interesantów.

– Wspólnie udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć ważnych dla miasta i mieszkańców. Mam nadzieję, że było to dla państwa źródłem satysfakcji i stanowi inspirację do dalszego działania – mówił przewodniczący rady Stanisław Sobieraj.

– To był dobry czas dla Stalowej Woli, to były dobre cztery lata, oparte na wzajemnym szacunku, na współpracy, na ciężkiej pracy, wykorzystaniu każdej szansy, która stawała przed Stalową Wolą. (…) Niech będzie mi wolno w tym dniu również przeprosić. Jeżeli w okresie tych czterech lat z mojej strony czy to słowem, gestem uraziłem państwa, jeżeli czasami w naszych dyskusjach padły o dwa zdania za dużo, jeżeli rozczarowałem w swoich działaniach to bardzo serdecznie za to przepraszam – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W kadencji 2014-2018 mandaty radnych sprawowali: Rafał Weber (pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej, mandat radnego wygaszony po zdobyciu mandatu poselskiego w wyborach parlamentarnych w październiku 2015 roku), skład rady uzupełnił w lutym 2016 roku Jerzy Augustyński, Stanisław Sobieraj (przewodniczący rady od lutego 2016 roku), Jan Sibiga (wiceprzewodniczący), Ewa Sekulska (wiceprzewodnicząca), Mariusz Bajek, Maria Chojnacka, Łukasz Durek, Daniel Hausner, Agata Krzek, Elżbieta Kulpa, Mariusz Kunysz, Paweł Madej, Jerzy Majgier, Lucjan Małek, Grzegorz Męciński, Witold Michalski, Edmund Myszka, Elzbieta Nowak-Szpunar, Zbigniew Paszkiewicz, Marek Zaremba (mandat radnego wygaszony po podtrzymaniu przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie stwierdzającego, iż radny złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne), skład rady uzupełnił w marcu 2018 roku Piotr Rut, Urszula Serafin-Bąk, Marcin Siembida, Franciszek Zaborowski.