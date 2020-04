Obniżka wynagrodzeń w „Stalówce”

Podobnie jak większość klubów, także Stal Stalowa Wola PSA wprowadziła na czas pandemii tak zwany program oszczędnościowy, polegający na obniżeniu pensji piłkarzom, trenerom i osobom funkcyjnym. Równego „cięcia” nie było. Jedni stracą połowę swoich zarobków, inny tylko 10 procent.

– Wszyscy w formie pisemnej potwierdzili uczestnictwo we wprowadzonym przez Klub programie oszczędnościowym. Podjęte działania mają na celu uchronić „Stalówkę” przed utratą płynności finansowej w czasie panującej epidemii koronawirusa. Wszyscy zgodnie podpisali stosowne oświadczenia, na mocy których wprowadzone zostały obniżki pensji od dnia 15 marca do czasu wznowienia treningów grupowych i rozgrywek o mistrzostwo II ligi w sezonie 2019/2020 (według ostatnich informacji ma to nastąpić w dniach 30 maja – 6 czerwca 2020 r. – red.)

Pomimo trudnej sytuacji, która dotknęła wszystkie kluby piłkarskie, władze Stali Stalowa Wola PSA dołożą wszelkich starań, by chronić Klub i uniknąć redukcji kadrowych oraz ograniczyć negatywne skutki epidemii koronawirusa do minimum – czytamy w oświadczeniu, które ukazało się na klubowej stronie.

