Obchodzili Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

31 stycznia w Muzeum Ziemi Leżajskiej obchodzono XI Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Najistotniejszym punktem obchodów stała się prelekcja „Rola Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu w dialogu chrześcijańsko – żydowskim”, którą wygłosiła siostra Katarzyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu z Wielkiej Brytanii.

Siostra Katarzyna Kowalska mówiąc do leżajskiej młodzieży i jej wychowawców podkreślała właściwie znaczenie dialogu jako najważniejszej formy porozumienia międzyludzkiego i międzyrelligijnego. Przedstawiła historię swojego zgromadzenia i jego działalności oraz przekazała ideę wzajemnego poszanowania – bardzo ważne jest wzajemne poznanie się, aby zniwelować wrogość do kwestii, które są nam obce i sprawiają, że rodzi się w nas niechęć. W dialogu międzyreligijnym nie chodzi o nawracanie, ale o wzajemne poznanie i zrozumienie wyznawców różnych religii, by być życzliwym wobec drugiego człowieka oraz uczy, aby akceptować religię wyznawaną przez innych ludzi – mówiła siostra Kowalska. Zaznaczyła jednocześnie powołując się na papieży: Jana XXIII i św. Jana Pawła II, iż antysemityzm jest grzechem – Jeżeli dopuścimy do występowania w społeczeństwie antysemityzmu, razem z nim pojawi się islamofobia, ksenofobia i inne negatywne czynniki uniemożliwiające jakikolwiek dialog i porozumienie – argumentowała prelegentka.

Po wystąpieniu siostry Kowalskiej odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. Obchody odbyły się pod patronatem Starosty Leżajskiego Marka Śliża oraz Dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacka Kwiecińskiego.