Obchody 80 rocznicy agresji ZSRR na Polskę

W niedzielę z okazji przypadającej w tym roku 80 rocznicy ataku Związku Radzieckiego na Polskę odbyły się miejskie obchody upamiętniające wydarzenia z 17 września 1939 roku. W uroczystościach wzięli udział członkowie stalowowolskiego Koła Związku Sybiraków, harcerze, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz, służ mundurowych oraz mieszkańcy.

17 września 1939 r. Armia Czerwona, łamiąc pakt o nieagresji, zawarty między Polską a Rosją Sowiecką w 1932 r., wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej, położone na wschód od linii Narew-Wisła-San. Był to efekt tajnego załącznika do paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie, który ustalał strefy interesów Niemiec i ZSRR na terytorium Polski. Po napaści zbrojnej doszło do masowych prześladowań, aresztowań, egzekucji, morderstw i powszechnych deportacji.

Niedzielne obchody rozpoczęły się pod tablicą pamięci poświęconą Henrykowi Kucy, widniejącą na budynku stalowowolskiego urzędu miasta. Tam odegrany został hymn narodowy, odczytano też apel pamięci. Następnie zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem kpt. Kazimierza Pilata, skąd wyruszył uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, Orkiestry Dętej MDK oraz wszystkich zebranych do Bazyliki Konkatedralnej. Tam została odprawiona msza święta w intencji ofiar napaści ZSRR oraz Sybiraków.