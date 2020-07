O meczu krótko i zwięźle…

Po meczu Stal – GKS Katowice, bardzo oszczędny w słowa był na konferencji prasowej trener katowiczan, Rafał Górak. Opiekun „gieksy” ograniczył się jedynie do złożenia gratulacji piłkarzom Stali za zwycięstwo – zasłużone zwycięstwo, jak dokładnie powiedział i życzył im wszystkiego dobrego.

Więcej do powiedzenia miał trener Stali, Szymon Szydełko, ale chcąc dotrzymać kroku swojemu vis-a-vis, także nie był wylewny w słowa.

– Także postaram się mówiąc krótko. Tak wyglądają mecze, jeżeli realizuje się plan taktyczny w stu procentach. Szacunek dla zawodnikom za to, co dzisiaj zrobili. Mieliśmy – jeżeli chodzi o grę defensywną – pełną kontrolę i to nas bardzo cieszy. Liga jeszcze nie skończyła się. Czeka nas ciężki bój do końca, ale po dzisiejszym meczu patrzymy z optymizmem w przyszłość. Mam nadzieję, że liga zakończy się dla nas tak samo, jak ten mecz – zakończył swoją wypowiedź Szymon Szydełko.

