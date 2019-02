Nowy układ komunikacyjny w Rozwadowie

Wraz z nowym rokiem odnowa Rozwadowa nabrała tempa. Dzięki 10-milionowemu dofinansowaniu z RPO Województwa Podkarpackiego, jeszcze w tym roku rozpocznie się rewitalizacja Rynku. Towarzyszyć jej będzie wiele zadań inwestycyjnych na całym osiedlu. Jednym z nich będzie stworzenie nowego układu komunikacyjnego, który wyprowadzi ruch tranzytowy i komunikacji publicznej z centrum Rozwadowa.

– Przyśpieszyliśmy z przystąpieniem do prac projektowych i realizacją prac drogowych, które są niezbędne z punktu widzenia całościowego spojrzenia na rewitalizację Rozwadowa – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli. W ramach nowego układu drogowego ciężar komunikacyjny z ul. Rozwadowskiej zostanie przeniesiony na ul. Dąbrowskiego i ulice do niej przyległe. Dlatego miasto wykona prace, które przystosują te drogi do wzmożonego ruchu.

We współpracy z powiatem stalowowolskim przebudowany zostanie odcinek ul. Dąbrowskiego od dworca kolejowego do wjazdu do ul. Rozwadowskiej pomiędzy PSP 9 a budynkiem Galerii Karpińskiego. Na odcinku od skrzyżowania przy „Planecie” do ul. Strażackiej poprawione zostanie skrzyżowanie, a na wyjeździe z ul. Strażackiej do ronda Orląt Lwowskich nastąpi zmiana pierwszeństwa i korekta wjazdu. Ul. Strażacka będzie ulicą główną prowadzącą transport komunikacji publicznej, a wyjazd podporządkowany będzie ul. Rozwadowską.

Druga część zadania będzie polegała na wykonaniu nowej drogi od dworca kolejowego do ul. Przedwiośnie, poszerzeniu istniejącej ulicy i wyjścia do ul. Sandomierskiej. Nowy układ komunikacyjny będzie więc przebiegał od zjazdu z ul. Sandomierskiej w ul. Przedwiośnie, ul. Dąbrowskiego do ul. Strażackiej.

Jak podkreśla włodarz miasta, projekt ten zostanie zrealizowany, by uspokoić ruch w obrębie Rynku Rozwadowskiego. Wyprowadzony z centrum będzie ruchu tranzytowy i komunikacja publiczna, zostanie jedynie komunikacja elektryczna na przystanki komunikacji miejskiej. W tej chwili bowiem przez Rynek przejeżdża dziennie 100 różnego rodzaju kursów komunikacji zbiorowej.

